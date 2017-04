Yordano se defiende de las críticas: “Cada quien hace lo suyo”

Los artistas venezolanos se han pronunciado en cuanto a la situación por la que atraviesa el país actualmente, algunos con canciones, mensajes, y hasta con participación activa en las marchas. Sin embargo el cantante Yordano Di Marzo fue atacado por usuarios de redes sociales quienes afirmaron que no estaba haciendo nada por Venezuela.

Jhonny Avilet/ Venezuela al Día

La mañana de este sábado el cantante expresó a través de su cuenta Twitter que lleva más de 40 años cantándole a las calles de su país y que cada quien “hace lo suyo”, haciendo referencia a las muchas veces que el interprete de “Por estas calles”, ha denunciado la situación que vive Venezuela desde la llegada del chavismo y algunas críticas que pudo haber sostenido ante gobiernos anteriores.

Soy Demócrata! Tengo más de 40 años cantándole a las calles de mi país. No me pongan twits cursis de no digo nada. Cada quien hace lo suyo.

— Yordano di Marzo (@YordanoOficial) 15 de abril de 2017