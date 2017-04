Nacho advierte a Maduro: Tus días están contados

-Siguen reprimiendo al pueblo con bombas lacrimógenas y perdigones cargados de miedo, odio y resentimiento. -Gastan su inventario matando e hiriendo. -Piden nuevos cargamentos de municiones para descargarlo todo en nuestra contra y aparte, pagan sus juguetes de guerra con los recursos que nos expropiaron a todos lo venezolanos. -Continúan prefiriendo la muerte y la miseria que decirle adiós al poder y enfrentarse a la justicia pero tengan presente que sus días están contados ya que la situación nos obligó a armarnos también, pero de valentía y voluntad para exigir que se nos respete el derecho a elegir a quién queremos de presidente. Es absurdamente obvio que la mayoría del país rechaza al primer mandatario de turno y es por eso que el primer mandatario de turno rechaza a la mayoría del país pero ningún opresor está exento de un diecinueve de abril. #19deabril

A post shared by Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho) on Apr 15, 2017 at 7:24am PDT