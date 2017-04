Las manos manchadas de sangre, por Manuel Corao

By

El Secretario General de La Organización de Estados Americanos Luis Almagro estuvo recientemente en la ciudad de Miami para participar en una reunión como ponente sobre mercadeo político.

Almagro aprovechó la oportunidad para recibir de la Organización de Asilados Políticos Venezolanos en el Exterior justa afirmación por la labor que realiza en resguardo de los derechos humanos en Venezuela y la democracia continental.

En un caluroso encuentro con la comunidad Almagro sintió el agradecimiento que le prodigan.

El uruguayo en diáfano lenguaje y directa expresión guardando las consideraciones que la educación requiere, no duda en catalogar el accionar de las autoridades como violatorio de los más elementales principios constitucionales del país sudamericano .

El ex canciller de la república oriental no cejó en continuar adelante con la reconducción estatutaria del gobierno comunista de Nicolás Maduro hacia la senda democrática, aun cuando miembros de la Mesa de la Unidad Democrática acudieron por tercera vez a un encuentro civilizado de solución de conflictos auspiciado por Papa Francisco, congelando la activación de la Carta Interamericana de Naciones.

Una vez más los políticos fueron burlados por los esbirros comunistas locales y del Caribe. Tal circunstancia redirige a los líderes seguir el camino trazado por la OEA con Almagro al frente. La convicción del pluralista marca la diferencia jurídica en la aplicación práctica de su contenido y procedimientos en relación con la realidad del parroquiano que urge de una solución ejemplarizante en el continente.

La medalla Rómulo Betancourt de Veppex otorgada en un acto de imprecisiones protocolares y eventos para la ocasión identifica al homenajeado con la trayectoria del insigne hijo de Guatire demócrata de claro e inequívoco verbo y defensor a ultranza de las libertades en la calle.

Una vez más el magistrado Juán Carlos Bermúdez demuestra su certeza por la libertad de los pueblos al reactivar el trece de abril en ciudad Doral como el día del exilio venezolano y pedirle respetuosamente con contagiosa humildad no olvidar Almagro a su querida isla de Cuba.

La majestuosidad del acontecimiento fue retomado de nuevo al entregar el alcalde Bermúdez y los comisionados al notable convidado las llaves de la ciudad como un gesto permanente de afirmación para quienes sentimos; los pueblos serán defendidos de seres que hoy pretenden aniquilarlos de no someterse el común a la tiránica voluntad de sus gobernantes.

Complemento a ustedes el texto parcial que acompaño al título con el contenido disminuido de su alocución: “Sufro los dolores de Venezuela. Sufro como cada uno de los venezolanos que están acá y los que están allá, un régimen que tiene las manos manchadas de sangre, un régimen que se ha cobrado vidas en el acto más supremo de injusticia”, “Tiene que cesar ya la represión en Venezuela, tienen que cesar ya las sanciones criminales de las fuerzas llamadas del orden pero que son las fuerzas del caos y de la exclusión del país… Tienen que cesar ya las sanciones homicidas de los paramilitares que se esconden en el nombre de colectivos. ..Tienen que cesar ya toda muerte en Venezuela, esas muertes injustas en la búsqueda de la democracia que el país ya la tendría que tener asegurada”.

Nos quedamos los presentes con ganas de escuchar más sobre el pensamiento, obra y proyección de este ilustre americano.