Cuarenta ciudades del mundo protestan contra la dictadura en Venezuela

La situación que se vive actualmente en Venezuela ha logrado captar la atención de muchos países del mundo. Eso, sumado a la cantidad de venezolanos que se ha visto obligados a emigrar y se encuentran fuera de sus fronteras ha causado una respuesta de otros países para alzar la voz en contra de la dictadura que se niega, pero se vive a voces en el país.

La campaña “NO MÁS” volteó la mirada hacia lo que ocurre en Venezuela. De acuerdo a lo compartido por redes, países y ciudades alrededor del mundo quieren dar un llamado contundente,en rechazo de la “dictadura y violación de los Derechos Humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Durante los últimos días las protestas se han apoderado nuevamente del país. En Venezuela, además de seguir en plena crisis alimentaria, de escasez de insumos y medicinas y abundancia de inseguridad e impunidad, también se sumó el retraso de elecciones y un “golpe al Parlamento” que incluso la Fiscal General del país catalogó como una ruptura del orden constitucional.

Por la represión, la violación de la constitución, la falta de democracia, la incapacidad de atender y solventar la notable crisis humanitaria que hoy agobia a Venezuela fue que al menos 40 ciudades alrededor del mundo se unieron para decir a múltiples voces que ya basta.

Es bien sabido que el gobierno nacional siempre se ha opuesto a los reclamos extranjeros y los cataloga de injerencistas. Sin embargo, también es cierto que fuera de las fronteras venezolanas no existen las represoras Policía Nacional Bolivariana (PNB) ni la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para reprimir las voces disidentes. Por tal motivo, se espera que la protesta tenga un impacto significativo a nivel internacional.

A continuación los puntos de encuentro:

*Alemania, Frankfurt

Paulskirche, Paulsplatz 11, 60311 Frankfurt am Main, Alemania 15:30 – 16:30

*Alemania Hamburgo

Reesendamm/Jungfernstieg, Hamburg 11:00 – 13:00

*Alemania Stuttgart

Marktplatz, Stuttgart, Alemania 16:00 – 21:00

*Alemania Berlin

Brandenburger Tor, Pariser Platz, 10117 Berlin, Alemania 17:00 – 19:00

*Argentina Buenos Aires

Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires, -2299 C1425CKB, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2201, Buenos Aires, Argentina 3:00 pm INFO AQUÍ

*Argentina Bahía Blanca

Plaza Rivadavia, Av Rivadavia 4800, C1424CEQ CABA, Argentina 6:00 pm

Argentina Córdoba

Patio Olmos Córdoba 5000 Ciudad de Córdoba 6:00 pm – 9:00 am INFO AQUÍ

*Brasil Brasilia

Parquinho Do Foguete – Parque Da Cidade 4:00 pm INFO AQUÍ

*Brasil Sao Paulo

Avenida Paulista, 1578 con Alameda Casa Branca 11:00 am

*Canadá Calgary

8 Ave SW, Bankers Hall Chiropractic, Calgary, Canadá 12:00

*Canadá Victoria

BC BC Parliament Building, 501 Belleville St, Victoria, BC V8V 2L8, Canadá 11:00 am

*Canadá Toronto

Dundas Square, 1 Dundas St E, Toronto, ON M5B 2R8, Canadá 1:00 pm

*Canadá Vancouver

Downtown Art Gallery, 750 Hornby St, Vancouver, BC B6Z 2H7, Canadá 11:00 am

*Chile Santiago

Plaza Pedro de Valdivia 11:00 am INFO AQUÍ

*Colombia Cali

Parque las banderas 6:00 – 8:00pm

*Colombia Barranquilla

Parque Washington cr53 calle 80, 5 4-6pm INFO AQUÍ

*España Barcelona

Plaça de Sant Jaume, 08002 Barcelona, Espanya 17:00 INFO AQUÍ

*España Tenerife

Plaza de España Santa Cruz de Tenerife, España 5:00 pm

*Holanda Amsterdam

Dam Square – Frente al Palacio Real 2:00 pm – 7:00 pm

*Hungría Budapest

Szent István Bazilika elótt, Budapet-Hungrìa 10:00 am – 11:00 am

*Irlanda Dublín

Smithfield Square 2:00 pm – 4:00 pm

*México León, Gto

Arco Triunfal de la Calzada de los Héroes, Calz. de Los Heroes 104, Centro, 37370 León, Gto., México 5:00 pm – 6:00 pm

*México Querétaro

Centro Histórico, calle Luis Pasteur, 76000 Querétaro 5pm INFO AQUÍ

*México Monterrey

Plaza Bolívar 64050 Monterrey 9:00 am – 2:00 pm INFO AQUÍ

*México Guadalajara

Plaza de la Liberación, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México 5:00 pm

*Panamá Ciudad de Panamá

Parque Urracá 5pm

*Perú Lima

Plaza San Martín, 1 Lima, Perú 4pm INFO AQUÍ

*Puerto Rico

San Juan Monumento al Holocausto, Puerta de Tierra, San Juan, 00901, Puerto Rico 2:00 pm – 4:00 pm

*República Dominicana

Santo Domingo Plaza Salomé Ureña calle Atarazana detrás del Alcazar de Colón 4:30pm

*UK Londres

Parliament House, Holyrood Road, Edimbourg EH99 1SP, UK 14:00

*UK Escocia

Caird Hall, City Square, Dundee DD1 3BB, Escocia, Reino Unido 12:00 pm – 1:00 pm

*USA Atlanta, GA

Center for Civil and Human Rights 100 Ivan Allen Jr Blvd NW, Atlanta 30313 13:45 INFO AQUÍ

*USA New York

Westfield World Trade Center, 185 Greenwich St, New York, NY 10007, USA 17:30 INFO AQUÍ

*USA Houston, TX

Westheimer/Post Oak 11:00 am – 1:00 pm

*USA Carolina del Norte

318 Fayetteville St, Raleigh NC 27612 9:00 am

*USA San Francisco, CA

Embarcadero frente a Ferry Building, San Francisco 11 am – 2 pm

*USA South West, FL

1301 Gulf Shore Blvd N, Naples 10:30 am

*USA Los Angeles, CA

11000 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90024-3601, United States 1:00 pm – 4:00 pm

INFO AQUÍ

*USA Miami, FL Doral

Central Park, 3000 NW 87th Ave, Doral, FL 33172, EE. UU. 1:00 pm

*USA Kansas, MO

JC Nichols Memorial Fountain at the Country Club Plaza 11:30 am

*USA Austin, TX

Congress Avenue Bridge, Austin, TX 78704, EE. UU. 4:00 pm – 6:00 pm

*USA Chicago, IL

Plaza de Las Banderas, 420 N Michigan Ave 10:00 am

*USA Weston, FL

Weston Road, El Arepazo 11:00 am

*USA Anchorage, AK

W 9th Ave, Anchorage (901-999 L St), AK 99501, EE. UU. 10:30 am – 11:30 am

*USA Washington, DC

Embajada de Cuba – 2630 16th St NW – Washington, DC 20009 12:00 pm – 2:00 pm

*USA Oklahoma

Calle Boyd con Asp frente a la Universidad Oklahoma 11:00 am

*Brasil Río de Janeiro

Posto 6, Copacabana, Río de Janeiro 3:00 pm