¿Villegas olvidó la promesa de Jackeline Faría de sanear el Guaire?

Las fuertes lluvias sobre la capital venezolana hicieron crecer el caudal del río Guiare y algunos puntos se desbordó. Por la situación Protección Civil y los Bomberos se mantienen alerta y ministros como Ernesto Villegas se encarga de increpar al gobernador de Miranda, Henrique Capriles.

Manuela Vargas/Venezuela Al Día

Se le olvida a Villegas que Jackeline Faría habría prometido el saneamiento de este río para el 2014 y ya estamos en 2017, en un proceso que inició en 2005 para el cual se usaron millones de dólares de un préstamo solicitado por el Banco Venezuela al Banco Interamericano de Desarrollo.

Es un tema que no debió politizarse pero hasta el momento ha servido para hacer campaña por parte del Gobierno y arremeter contra la oposición. No es la primera vez que Villegas toma aspectos que debería atender el Ejecutivo para increpar a quienes no comulgan con el proceso chavista-madurista.

La entonces ministra del Ambiente hasta prometió bañarse en este río y aseguró que sería tan importante como cualquiera de los principales cauces del mundo. Mientras los venezolanos esperan este proceso, las fuertes lluvias hacen de las suyas y aumentan el peligro de que se desborde afectando casas y automóviles como ha pasado antes.