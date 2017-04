Periodistas “rojos” critican a Nacho, pero olvidan los carrazos de sus “líderes” chavistas

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, visitó el país este 10 de abril para participar en la marcha convocada por la oposición para ese día. Durante la manifestación, resultó afectado por los gases lacrimógenos que arrojaron los Guardias Nacionales. VAD

Nacho utilizó las cámaras presentes para denunciar la represión ocurrida. Los “periodistas” chavistas aprovecharon la ocasión para atacarlo y provocar con el propósito de hacerse las víctimas posteriormente.

El músico respondió: “No estoy de acuerdo con la violencia. Yo soy un ciudadano venezolano. Yo no le he quitado un dólar al gobierno (…) Queremos marchar pacíficamente y no nos dejan. Yo no soy un político yo soy un ciudadano”.

Entre los comentarios, uno de los presentes atizó: “Tu vienes a la protesta en 4Runner. Eso es un irrespeto al pueblo. Eres irresponsable”. Al parecer, los “rojitos” obviaron las tantas ocasiones en que sus dirigentes han llegado en vehículos de miles de dólares alardeando al público y que, muchos de ellos, son comprados con dinero del Estado.

Sin embargo, para dejarlos en evidencia y que tú no lo olvides en Venezuela al Día te lo recordamos:

Nicolás Maduro

Elvis Jesús Amoroso (Hijo de Elvis Amoroso)

Diosdado Cabello abandonó la AN en esta camioneta en 6 de enero de 2016

Pedro Carreño

Jorge Amorín

Cilia Flores