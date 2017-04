Declaran mansión de Taylor Swift patrimonio histórico

La propiedad que pertenece a la cantante Taylor Swift, y que está ubicada en el suburbio de Beverly Hills, fue declarada edificio histórico por el Consejo Municipal de Los Ángeles.

De acuerdo con una publicación del portal “Quién”, la casa data del año 1934 y perteneció al fundador de Goldwyn Pictures, Samuel Goldwyn, luego fue adquirida por la cantante en el año 2015 por la módica suma de 25 millones de dólares.

Fue la misma intérprete del tema Shake it Off quien solicitó que se le diera a su casa ese reconocimiento, puesto que la propiedad es rica en historia por el hecho de haber sido fundada por alguien tan importante.

La propiedad tiene mil 021 metros cuadrados y cuenta con cuatro habitaciones. La alcaldesa de Beverly Hills, Lili Bosse, agradeció a la amiga de Selena Gómez, y a su equipo las remodelaciones hechas para que dicha mansión luzca aún mejor, después de tantos años.

