¿Cuáles son las aplicaciones que funcionan sin conexión y cómo lo hacen?

A principios de este año YouTube anunciaba su nueva aplicación YouTube Go, con la que introducía la posibilidad de almacenar contenido para poder ser visionado posteriormente sin tener que utilizar conexión a Internet alguna. Pero no es el único servicio de la empresa de Mountain View que prepara el contenido para su consumo offline, ya que Google Maps lleva algún tiempo ofreciendo la posibilidad de descargar áreas geográficas para utilizarlas sin conexión.

YouTube Go es una respuesta más hacia la tendencia de los usuarios a no usar demasiado las aplicaciones que consumen gran parte de su plan de datos mensual cuando no disponen de wifi y a la que los desarrolladores de aplicaciones han querido encontrar soluciones que podríamos clasificar de alguna manera en:

Aplicaciones que almacenan audio y vídeo

Hace unos años esto era algo impensable ya que las compañías productoras y distribuidoras de vídeo no confiaban en los medios que tenían para evitar que un contenido descargado en sus plataformas pasara a ser distribuido de forma ilegal. Más tarde y ante la demanda de los usuarios algunas plataformas de vídeo on demand (bajo demanda) como la app de Movistar+ (la antigua Yomvi) o, como ha anunciado recientemente, Netflix han comenzado a permitir descargar contenido en la tarjeta SD del móvil o tableta para verlo offline. Pero antes del vídeo tenemos a una de las pioneras del streaming almacenado, en este caso de audio, Spotify, que prácticamente desde sus inicios y en su parte Premium, permite guardar toda la música que queramos llevar encima y que no precisa Internet para que suene. A esta propuesta se han ido uniendo otros servicios de música en streaming como Microsoft Groove, Deezer, Google Play Music o Apple Music, entre otras. Combinando la compra de temas musicales con el almacenamiento en la nube o bien el acceso a todo el catálogo.

Las aplicaciones de radio o podcast, también estarían englobadas aquí. iVoox o Podium Podcast son buenos ejemplos que permiten descargar audios para escuchar offline.

Sin duda el aumento de las capacidades de las tarjetas SD que se comercializan ha contribuido también a que existan estos servicios de descarga que utilizan mucho espacio.

Aplicaciones que retienen el contenido hasta que hay conexión

La mayoría de ellas se publicitan con la posibilidad de funcionar sin conexión a Internet, pero técnicamente no es correcto, ya que lo que hacen es permitir que realicemos las acciones previas a la recepción o envío de datos sin que estas se pierdan. Muy similar a lo que ocurre con el correo electrónico cuando se queda en la bandeja de salida si no hay red. Tal es el caso de las funcionalidades anunciadas recientemente tanto para la app del buscador Google, como para la app de mensajería instantánea WhastApp, ya que ambas nos dejan lanzar la búsqueda y enviar mensajes sin Internet, respectivamente, pero esto no se produce técnicamente hasta que el móvil se conecte a la red. La ventaja, aunque parezca que no la hay, es que ni la búsqueda que queríamos realizar se nos olvida, porque ha quedado registrada; ni tampoco se nos pasará contestar un mensaje, si no habíamos podido enviarlo antes por falta de conexión. Y por descontado sirven para ahorrarnos algunos megas del plan de datos.

Aplicaciones que guardan texto o imagen

En esta categoría entran las aplicaciones más veteranas en el llamado read it later o guardar para consultar más tarde. Pocket, todo un clásico de ello, es una de las más mejores opciones para almacenar artículos o enlaces web que queramos ver o leer más tarde o incluso sin conexión. Aunque algunos de los medios más conocidos suelen tener esta opción en sus aplicaciones, la ventaja de Pocket es que en una misma pantalla puedes seleccionar contenido de varios medios diferentes y guardarlo para su lectura sin conexión.

Otras opciones que llevan funcionando bastante tiempo como Evernote, otro de los servicios veteranos de captura de contenido multiplataforma, tiene unas funciones muy parecidas a la anterior, ofreciendo la consulta de libretas sin conexión a partir del Plan Plus por 30 euros al año. Offline Browser, por su parte, es un navegador que nos permite descargar una web completa para revisarla posteriormente sin conexión, algo que puede resultar interesante si necesitamos acceder a ese portal en un lugar con fallos de conectividad. También la conocida SlideShare ofrece para una app por la que podremos descargar presentaciones de todos los temas y después usarlas en cualquier sitio, aunque carezca de conectividad, esto es útil cuando, por ejemplo, haces una presentación en un evento y no llega bien el wifi.

En esta categoría también entrarían las aplicaciones de lectura, como Aldiko, Kindle o Kobo; las que tienen que ver con el e-learning o aprendizaje online, como Babbel o Duolingo, que también permiten seguir con las clases virtuales sin que exista una conexión, previa descarga de las mismas; las guías de viajes virtuales con información local como las de minube, TripAdvisor, Triposo, Ulmon, etc.; e incluso diccionarios enciclopédicos de la talla de Wikipedia, que también permite que guardemos partes de la misma para incluso editarlas offline.

Aplicaciones que guardan datos en formato mapa y usan el GPS

Seguramente serán las aplicaciones más conocidas y utilizadas por el gran público, ya que engloban servicios que permiten orientarse en momentos donde no tenemos conexión o bien nos resultaría muy costosa, como cuando hacemos una ruta por el campo o viajamos a una ciudad extranjera. Su funcionamiento depende mucho de la conexión GPS del dispositivo, por lo que alguna conexión si existe, en este caso vía satélite. También es cierto que algunas se configuran como simples planos informativos (líneas de metro y autobús, centro histórico, interior de museos) y no dependen tanto del GPS para su consulta.

Ya hemos mencionado el caso de Google Maps, que nos puede servir tanto para campo como para ciudad, pero hay otras más específicas y temáticas como Wikiloc y Mapas de España IGN para las excursiones campestres y de montaña. La primera aporta los recorridos de los usuarios con diferentes indicaciones y estadísticas de desniveles, tiempo de recorrido, curiosidades del camino, precauciones, etc. Si además queremos transformar el móvil en un navegador GPS puro y duro, tenemos que adquirir el Navigation Pack de Wikiloc (entre 2,69 € y 4,49 €, según elemento) que nos va marcando la ruta elegida y nos avisa si nos salimos de ella. En el segundo caso, se trata de una app del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que se centra en los tradicionales mapas topográficos que antes llevábamos dentro de nuestras mochilas y que ahora están en formato digital enriquecidos con multitud de herramientas de medición, marcaje de rutas, vistas 3D, desniveles e incluso el uso de mapas y trazado GPS sin necesidad de conexión.

Para turismo urbano hay aplicaciones como Maps.me, que cuenta con una navegación offline a través de GPS por diversas ciudades, capaz de guiarnos paso a paso hacia los mejores puntos de interés de cada población como si tuviéramos conexión de datos. Otra buena app es Citymapper, una aplicación que nos va a indicar las mejores opciones de transporte que hay en determinadas ciudades del mundo y por supuesto sin conexión a Internet.

Aplicaciones que conectan móvil con móvil

Una última categoría son las aplicaciones que no necesitan red porque les basta la conexión con otros dispositivos, ya sea a través de bluetooth, NFC (Near Field Communication o comunicación de campo cercano) u otras. SHAREit es un buen ejemplo. Se trata de una aplicación que permite compartir archivos multiplataforma, es decir, entre diferentes sistemas operativos (también con el PC), y a una velocidad 200 veces superior al bluetooth (entre 10 y 20 Mb/s). De esta forma, será posible traspasar contactos, canciones, mensajes, ficheros, documentos grandes, etc. y, por supuesto sin acceso a Internet.

Por otra parte, tenemos buenas ideas como la red social Firechat, que pretende ser una red que conecte personas a través del bluetooth o wifi P2P. Creando así una malla que, en teoría, permite transmitir mensajes e imágenes sin conexión entre dispositivos que estén ubicados a unos 70 metros de distancia. Sus creadores indican que cuantos más usuarios haya mejor funcionará la red, pero, atendiendo a los comentarios más recientes de los usuarios, parece que está conexión offline basada en emparejar móviles no cumple plenamente la función que de ella se espera.

Evidentemente, hay cientos de aplicaciones que funcionan perfectamente si tener que estar conectadas a Internet, juegos, administradores de archivos, antivirus, entre otras, pero si vamos a necesitar algunas de las anteriormente mencionadas, es mejor tener en cuenta estos consejos:

· Ser previsor y anticiparse al contenido que nos puede hacer falta o que queramos consumir para descargarlo previamente.

· Buscar una buena conexión, preferiblemente wifi, para descargar el contenido lo más rápidamente posible.

· Inspeccionar el estado de la tarjeta con antelación, si está llena o tiene contenido ya utilizado.

· Acordarse de eliminarlo todo cuando ya no se vaya a necesitar. Mantener una buena limpieza en las zonas de almacenamiento del terminal es primordial para evitar problemas de rendimiento y así lo tendremos listo para nuevas descargas.

