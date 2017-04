¡No se rinde! Leopoldo López desde Ramo Verde: El gobierno sabe que perderá las elecciones

By

Uno de las medidas más drásticas que ha cometido el gobierno venezolano ha sido perseguir y apresar al líder opositor Leopoldo López, antiguo alcalde del municipio Chacao y fundador del partido Volundad Popular. Tras la represión generada de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el opositor decidió entregarse a las autoridades y así enviar un mensaje de lucha y unión a todos los venezolanos para así terminar de concretar la democracia en el país. VAD

Desde entonces, su esposa, Lilian Tintori, ha llevado a cabo una pelea exhaustiva y estrictamente legal en contra del régimen, y ha participado de todas las actividades que incluyen manifestaciones a nivel nacional, e incluso se ha convertido en una de las figuras diplomáticas más emblemáticas de los últimos años.

Leopoldo López lleva un poco más de tres años preso, y ni sus familiares ni militantes de su lo han abandonado. Su madre, Antonieta Mendoza, recientemente recibió a un corresponsal de la cadena informativa BBC Mundo para tratar de establecer contacto con su hijo, quien no solo se encuentra preso, sino que también ha sido sometido a aislamiento absoluto al suspendérsele cualquier tipo de visitas.

En un video publicado por la cadena, Mendoza y el periodista se dirigen hasta un punto “cercano” a la penitenciaria de Ramo Verde, en el estado Miranda, y allí trata de, ‘a punta de gritos’, comunicarse con Leopoldo desde su celda. En la grabación, se escucha como, a pesar de los saboteos y sonidos con los que los militares tratan de cortar las palabras, López grita a su madre que los venezolanos exigen elecciones, y que el gobierno no las quiere hacer porque “sabe que las perderá, porque no tienen pueblo, no tienen a la gente”.

Insiste en que la democracia es el camino, y que Venezuela, más temprano que tarde, logrará salir de este régimen. “Fuerza y fe” se escuchó al final. Con lágrimas en los ojos, Antonieta Mendoza explica que esta es la única manera que tienen de saber que está vivo, y que la fuerza que tienen todos los que lo conocen la sacan de él, de sus intenciones y de su perseverancia.