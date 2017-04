Era militar en Venezuela y se fue a Perú a trabajar de esto…

By

La crisis en Venezuela no es solo económica, hay una grave afectación en materia social y política, a raíz de ello miles de jóvenes han decido tomar sus maletas, llenarlas de sus utensilios personales, y emprender el viaje a otros país para así poder tener lo que el gobierno de Nicolás Maduro no les permite en su patria.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

En el Perú hay un ejemplo digno de que ningún trabajo en deshonroso, y menos si se hace con convicción, esmero y mucha disciplina, ese es el caso de Eduardo Fuenmayor, un militar del Ejército Venezolano quien entendió que la situación en su país no daba para más y por ello prefirió migrar de su país.

Su destino fue Perú, allí cuenta que no le fue sencillo encontrar trabajo en su área, como pertenecía a un cuerpo de seguridad en Venezuela, los métodos y requisitos para ejercer esta misma profesión en otro país, limitaron su futuro, sin embargo -y como buen venezolano- decidió emprender por su cuenta.

“Era militar en Venezuela, soy egresado de la escuela de tropas profesionales, cantante de música llanera, música venezolana, tengo cuatro temas grabados. Soy entrenador canino, hice un curso de especialidad de narcóticos, decidí retirarme y emprender mi camino a Perú para trabajar por la familia (…) Digo que la arepas es de la novela, lo hago porque las novelas han sido muy buenas, se veían cuando hacían las arepas porque es el desayuno, almuerzo y cena de un venezolano, el que ha visto la novela venezolana conoce la arepa”, comentó.

Como no solo los militares son los que trabajan vendiendo arepa, tal fue el caso de otro vendedor de arepas, quien expresó que su jornada era subiendo, bajando, caminando pero siempre vendiendo arepa.

“El trabajo de nosotros es vender, aqui, no nos podemos quedar en ningún lugar; la unión es así caminar por todos lados sin estacionarse, es un pacto entre nosotros”, explicó.

“El invento fue todo un boom. Soy médico, esto a lo que nos dedicamos no es mentira, la gente nos para para hablar con nosotros, no es un acto político, aquí estamos y de verdad ejercimos”.

“Espero hacer la revalidad, me veo trabajando como médico en un año, hay que vivir de algo, gracias al comercio y las arepas me lo está dando, mis padres me han inculcado echarle pichó. La idea es echar pa’ lante y nosotros somos comerciantes desde pequeño”, explicó un profesional de la salud”.