Guayana activa la protesta este #13A (Fotos)

Guayana activa la protesta. En efecto, sus habitantes se alistan a ejercer su derecho a maniferstar contra el régimen de Nicolás Maduro y por el crítico contexto político, social y económico en el que se encuentra el país.

Angélica Antía Azuaje/ VAD

A través de las redes sociales se conoció que los lugareños se disponen de manera pacífica a trancar las calles en rechazo al gobierno represivo del heredero de Hugo Chávez.

Desde que se inició el corriente mes, Guayana, así como otras ciudades de Venezuela han repudiado la usurpación de funciones del TSJ contra la Asamblea Nacional (AN).

En horas de la mañana de este jueves santo, los ciudadanos toman las calles de Ciudad Guayana en protesta por la situación en Venezuela. De hecho, la comunidad de Unare grita consignas “no hay leche no hay harina y no encontramos nada que colocar en la cocina.

— traffic GUAYANA (@trafficGUAYANA) April 13, 2017