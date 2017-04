Enfrentamientos y lacrimógenas llegaron a la Basílica de la Chiquinquirá

Asumimos que la @BasilicaChinita no podrá dar su misa del Jueves Santo por enfrentamientos ocurridos a su alrededor. ..Señor Jesus ten piedad y miranos con misericordia @RepostIt_app @lcdo.leonelreyes Continúa el enfrentamiento entre cuerpos de seguridad y manifestantes en el casco central de Maracaibo. Acontecimientos en pleno desarrollo… @ysitac @isadiaz100 @isacristina14 @edwinpri @ldanieri @mervinbracho_001 @leonardo.perozo @leoperez74 . . . #instagram #moments #day #like #Ilike #mcbo #vzla #venezuela #maracaibo #templo #virgendelachinita #pais #ayuda #onu #oea #ayuda #dictadura #auxilio #fe #periodistas #comunicacion #periodismo #comunicadores #dictadura #libertad #democracia #mud #mundo

A post shared by N E l S O N M . A ♣ (@nelsonm.a) on Apr 13, 2017 at 2:53pm PDT