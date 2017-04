Empleados del aeropuerto de Miami protestan por falta de pago

By

Cuando Javier Vivo, un trabajador de una empresa subcontratista en el aeropuerto de Miami, terminó en la sala de emergencia de un hospital local, descubrió que el plan de seguro de salud que paga mediante su empleo no cubría los gastos por los servicios que recibió.

“Fui a la sala de emergencias porque estaba vomitando y sintiéndome muy enfermo. Pensé que mi seguro cubría eso”, dijo Vivo, empleado de servicio al cliente de Ultra Aviation Services. “Después me mandaron una factura por $1,500 y resulta que el seguro no lo cubre. Todo este tiempo he estado ganando dos dólares menos la hora porque supuestamente estaba pagando un seguro”.

El miércoles, Vivo y un grupo de empleados de la compañía presentaron una queja en la oficina del Departamento de Aviación de Miami-Dade, acusando a la empresa Ultra de violar las reglas estipuladas por la Ordenanza de Salarios Justos del condado. La ordenanza exige a las compañías que hacen negocios con el condado pagar a los empleados $12.63 la hora más beneficios de salud que reúnan varios estándares. Las firmas podrían también pagar $15.52 la hora sin beneficios.

Los empleados argumentan que el seguro de salud que provee la compañía no reúne los estándares mínimos legales y que la empresa está esquivando de manera ilegal el pago de salarios más altos, o sea de $15.52. De hecho, los documentos del plan de salud entregados a los empleados por Ultra, indican “Este certificado no es un seguro de salud comprensivo”, sino un plan de indemnización, de acuerdo con una copia de la póliza revisada por el Nuevo Herald.

Nikole Augsten, directora de recursos humanos de Ultra, dijo al Miami Herald que la compañía provee un plan de cobertura de salud esencial mínimo a todos sus empleados a tiempo parcial, que cumple con los requisitos de la ordenanza condal. Por su parte el vocero del aeropuerto, Greg Chin, dijo que en noviembre del 2016 Ultra presentó pruebas de que cumple con la ordenanza y que tras la queja MIA realizará otra revisión.

Representantes del sindicato 32BJ Service Employees International Union, estiman que más de 350 empleados han recibido menos pago del debido y presentaron decenas de quejas ante la Junta de Salarios Justos condal, pidiéndole que inicie una investigación. Los empleados están pidiendo restitución de sus sueldos.

De acuerdo con un memorando emitido por el condado, un plan que reúne los estandartes establecidos por la ley debe incluir hospitalización, servicios de emergencia, y medicinas, entre otros servicios. Según una copia de la póliza, la cobertura para una persona que termine en la sala de emergencias es de entre $100 y $250 por día, con un límite de dos a cuatro días (respectivamente), dependiendo de si el empleado trabaja a tiempo completo o parcial.

El costo por permanecer en el hospital por un día en Florida es de $2,036 en promedio, según un reporte del 2015 Kaiser Health News.

“Mejor me ahorraba el dinero que me descuentan y pagaba yo mismo mi visita al hospital”, dijo Vivo.

Esta no es la primera controversia entre Ultra y sus empleados. El año pasado un grupo de trabajadores del área de carga de equipaje, se presentó ante funcionarios de Miami-Dade para quejarse de condiciones laborales peligrosas, de que no tenían acceso a agua potable y de que no les pagaban tiempo extra. Poco después Ultra perdió un contrato con otra compañía contratista. Las condiciones eventualmente mejoraron, pero algunos de los trabajadores que se quejaron perdieron sus empleos.

Fuente: El Nuevo Herald