¿Descaro? Maduro felicitó a militares y PNB por su actuación en protestas

El descaro del primer mandatario nacional, se supera con el paso de sus años en el poder. El mundo entero ha sido testigo de las consecuencias que han sufrido muchos de los opositores que han decidido salir a las calles a protestar. El uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados ha quedado registrado en diversas imágenes y videos. Sin embargo, Nicolás Maduro no dejó de enviar un mensaje a los miembros de las fuerzas policiales.

Manuela Vargas/Venezuela Al Día

El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana por su actuación en las recientes protestas.

Por medio de las redes sociales manifestó, “a los miles de servidores públicos civiles, militares, policiales nuestro reconocimiento sigamos protegiendo al Pueblo Noble de Venezuela“.

De las actuaciones de los cuerpos policiales se han presentado fallecidos, heridos y detenidos; por acciones que pasan por peinillazos, perdigonazos y hasta bombas lacrimógenas de helicópteros.

La Fiscalía venezolana ha registrado cuatro muertes durante las manifestaciones antigubernamentales de los últimos días, aunque una de las víctimas, según la versión del Gobierno, no participaba en ninguna protesta y recibió un disparo de un policía de tránsito, que no realizaba labores antidisturbios.

— Nicolás Maduro (@maduro_en) April 13, 2017