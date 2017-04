Así viven algunos venezolanos en Argentina

Venezolanos que abandonaron su país lo hicieron con el único propósito de tener una mejor vida, de conseguir una calidad y comodidad que no les fue posible en su patria, y esto en gran parte por el resultado de las malas políticas que comenzó el chavismo y que destruyó el gobierno de Nicolás Maduro.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Sin embargo, como la idea es hablar bien, de esperanza y buenas noticias, hay quienes tienen mucho que decir sobre ello, y una de ellas es Yesiré, una venezolana que lleva cuatro años viviendo en Argentina y cuenta que su experiencia en el país suramericano ha sido bastante agradable.

“Tengo 4 años aquí, pero los dos primeros años no estaba viviendo, ahora sí estoy viviendo y me quedé porque la situación está mucho más fácil aquí (…) En un mes de trataron de matar tres veces, estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, caminar a las 3 de la tarde significa ser blanco para que te roben, conocí a uno que lo robaron y lo dejaron en la calle completamente desnudo”, comentó.

“La semana pasada estuve en Caracas y la ciudad está completamente olvidada, la foto es gente comiendo de la basura, no tienen como curar sus enfermedades (…) La cosa en el país no está fácil. Tengo noticias que me llegan de mi familia y todo está muy destruido, todo está en ruinas, el sector publico no sirve para nada, mi familia vive en Caracas y me dice como la ciudad está abandonada”, explicó otro de los testimonios.

Aunque la mayoría de personas que visita los comercios “venezolanos” en Argentina son venezolanos, la realidad de estos negocios es que aunque alguien abandone su país, sigue estando así se encuentre en otra nación puesto que los criollos se las ingenian para inventar.