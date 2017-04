Anarella Bono se retractó luego de “explotar” contra artistas en el exterior

Queridos seguidores, se que todos están esperando que hable por esta vía, aquí estoy después de tantos dias de pensar y reflexionar sobre mi conducta en TV Nacional. • Quiero primero que nada decirles a ustedes que pare el #Odio la #rabia y la #intolerancia de comentarios horribles sin conocer y sin saber si lo que escriben es cierto. • A mis compañeros de trabajo que se sintieron mal por lo que dije sin pensar, saturada de tantas cosas que veía en las redes Sociales les pido DISCULPAS, hoy hable con @vane_carmona y me decía algo muy cierto, Anna aquí en #Miami muchos son los que están luchando por salir adelante y mi comentario ligero los lastimó, solo pude decir que tenia toda la razón, siempre he valorado a toda la gente que se va porque llevan un pedazo de nuestra tierra a donde deciden irse. • A mis compañeros de cuentas de Farándula y redes sociales han creado un #odio y #ensañamiento entre #hermanos, #compañeros y hasta #amigos que ahora más que nunca NO se pueden dividir, por otro lado están MONTANDO diversas fotos que no SON CIERTAS, y escribiendo en Twitter un MONTAJE también desde mi cuenta atacando por ejemplo a @milynette QUE TAMPOCO ES CIERTO, los invito a revisar mis redes los invito a investigar antes de hacer RT ya que ustedes son paginas que el país siente tiene CREDIBILIDAD. • Y para despedirme quisiera que antes de escribirme todas las cosas que le leído horribles primero revisen, averigüen si son ciertas, mis redes estarán para que se diviertan, cada quien tiene su manera de protestar pero por eso no debemos juzgar a nadie. •Aprendi una Gran lección y fue a no GENERALIZAR. PD: Mi niña tiene 5 añitos, no seré yo quien la lastime porque ustedes hablan mal de su mamá, y en el colegio la puedan lastimar siendo inocente de esta rabia y con razon que siente #venezuela •Voy a dejar esta foto para que quieran escribir lo que sientan. #UnDiaALaVez

A post shared by Annarella Bono (@annarellabono) on Apr 13, 2017 at 1:42pm PDT