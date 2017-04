Richard Blanco repudio agresiones en la Basílica

By

Este miércoles el diputado caraqueño Richard Blanco, visitó la Basílica de Santa Teresa, en virtud de la fe que año tras año, lo ha impulsado a venerar al Nazareno de San Pablo, por ello, junto a centenares de feligreses apostó y oró por la paz de Venezuela. Además, repudio la abrupta interrupción generada horas más tarde por grupos violentos al santuario religioso, cuando el Cardenal Urosa Savino oficiaba la homilía.

De manera extraoficial, trascendió que la situación irregular se presentó una vez, que los dirigentes del Partido Socialista de Venezuela, PSUV, ingresaron a la Basílica gritando consignas propias de su ideología política.

Ecarri responsabiliza a Jorge Rodríguez por ataque al Cardenal Urosa

En ese sentido, Richard Blanco, manifestó que los implicados en tal agresión recurren a este tipo de ataques, pues se niegan a reconocer que perdieron el apoyo popular, “al régimen no le queda otro camino que valerse de la violencia, porque no cuentan con ningún artífice que los respalde democráticamente, la verdad es que no tienen pueblo. Es aberrante que atenten contra una iglesia, contra el Cardenal Urosa Savino y contra los asistentes que en pleno acto de fe y convicción religiosa acudieron al llamado del Nazareno de San Pablo”, agregó.

Asimismo señaló, “el único responsable de esta cobarde acción recae sobre el Concejal Nebreda y jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela comandados por el supuesto Alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez. La ofensa al Nazareno de San Pablo, es un hecho repudiable, esta infamia jamás había ocurrido en nuestra historia, son unos fariseos que pronto recibirán su merecido, Dios castiga sin piedra y sin palos, esperen su merecido divino”, concluyó.

