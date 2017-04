Nazareno de San Pablo, una imagen tiroteada y despojada de su casa

Cada miércoles santo cientos de feligreses visitan la Basílica de Santa Teresa para venerar la imagen del Nazareno de San Pablo, una talla en madera de pino flandes de Sevilla, España, cuya autoría atribuyen a Felipe de Ribas, y que fue consagrada el 4 de julio de 1674 por Fray González de Acuña.

Pedro Leal/ Venezuela Al Día

Humberto Sánchez, miembro de la Cofradía del Nazareno que hace vida en el mencionado templo religioso, recuerda entre sus anécdotas la de que una vez que escultor terminó de tallar la imagen, Jesús se le apareció y le dijo: “Hijo mio, dónde me has visto que tan perfecto me has hecho”.

Son cientos las anécdotas que envuelven al santo limonero. , El ferviente colaborador del Nazareno, menciona en conversación exclusiva a Venezuela Al Día, que se trata de la única imagen en el mundo tiroteada. Este acontecimiento, según comenta, se remonta a la época de la guerra de la Federación, agosto de 1859, cuando liberales y conservadores se enfrentaron en la esquina de San Pablo, centro de Caracas, y el santo recibió un tiro en el pómulo.

El santo expropiado. Entre 1870 y 1880, el anticlerical General Antonio Guzmán Blanco, dentro de los trabajos de remodelación que realizó a la ciudad, mandó a destruir la capilla y en su terreno se construyó el Teatro Nacional. Esta medida tuvo en su contra a la primera dama Ana Teresa Ibarra, razón por la que el mismo mandatario ordenó construir una basílica con el nombre de su esposa: Santa Ana y Santa Teresa, a donde en abril de 1880 fue trasladada la imagen del Nazareno.

El limonero del señor. Otra de las leyendas que vinculan al “misericordioso”, como lo define el ex jefe civil de esta parroquia caraqueña, es la “vomito negro” que azotó a la ciudad de Caracas en 1696 . Los poco sobrevivientes entonces invocaron la protección de Santa Rosalía de Palermo, pero al año siguiente, motivado a que aún persistía, el nuevo Gobernador de la Provincia de Venezuela, Maestre de Campo Don Francisco Berroterán, junto al Obispo y los representantes de los dos Cabildos convocaron una procesión con el Nazareno de San Pablo, para pedirle que cesara la epidemia de Fiebre Amarilla.

Cuando la procesión pasaba por la esquina de Miracielos, al desviarse la imagen hacia un costado para evitar un lodazal, uno de los brazos de la Cruz tropezó con el ramaje de un limonero enredando sus ramas con la cruz lo que produjo la caída de los limones. El vocero ahonda en que ante este hecho los presentes comenzaron a gritar “¡Milagro!, ¡Milagro!”, y al consumir los limones comenzó a contrarrestarse la peste.

12 horas de renovación de fe. Eloy Carpio, quien por más de 30 años ha formado parte del selecto grupo que resguarda la imagen del Nazareno, narra que a pesar de que trabajan durante todo el año, esta semana es de extrema intensidad. Entre las novedades que traen este año es la ampliación de la procesión y la modificación de la hora de la misma.

Por la inseguridad, hemos decidido salir en procesión a las 3:00 pm, una vez que concluya la última misa pautada las 2:00 pm, y que estará a cargo de Monseñor Padilla. Entre los detalles, explica que a las 12:00 pm, se oficiará una homilía presidida por el cardenal Jorge Urosa.