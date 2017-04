Kylie Jenner también tendrá su propio ‘reality show’

By

El clan Kardashian sigue generando polémica y dinero, hace poco nos enteramos que la pequeña de la familia Kylie Jenner tendrá su propio reality show, el cual permitirá a todos sus fanáticos conocer un poco más de la hermanita adinerada de Kim Kardashian.

Al igual que, “Keeping up with the Kardashians”, el nuevo programa de televisión también será transmitido por E! Entertainment, cadena casa de la famosa familia.

Este programa me permitirá mostrar un pequeño adelanto de las cosas tan emocionantes en las que estoy trabajando, así como algo del tiempo personal que comparto con mis amigos”, dijo Kylie, según un comunicado citado por Vogue España.

El ‘reality’ aún no tiene fecha exacta de estreno, pero se sabe que tendrá ocho episodios y que la menor será, junto a su madre Kris Jenner, la productora ejecutiva.

Kylie Jenner, de 19 años, figura en la reciente lista de Forbes de los 30 más ricos menores de 30 años. De acuerdo con la publicación, la fundadora de Kylie Cosmetics es la segunda que más factura en la familia Kardashian, detrás de su hermana Kim.

Fuente: El Farandi