Trancan la ARC a la altura del Distribuidor San Blas-Guacara en Carabobo

En Carabobo continúna las protestas, usuarios de la red social Twitter informaron que desde horas de la mañana de este martes se encuentra trancado el paso en la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente a la altura del Distribuidor San Blas – Guacara.

Betsy Alvarado V. / Venezuela Al Día

Los manifestantes aseguran que no están cansados ni intimidados por las autoridades pues “no nos callarán”, aseveró tajante la ciudadana Merlis Sumoza a través de su cuenta en Twitter. La protesta ha generado retención vehícular en el sitio.

De igual forma, se conoció sobre la detención de mujeres que protestaban en la entrada de Guacara, aparentemente por orden del alclade de esa entidad, Gerardo Sánchez.

La oposición convocó a sus adeptos a mantenerse en las calles para restituir el hilo democrático, exigir la destitución de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes recientemente pretendieron -a través de unas sentencias-despojar de sus competencias parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora; acto que fue calificado como un golpe de Estado y repudiado a nivel internacional.

via @zerlinj : Trancada la ARC a la altura dl Dist. San Blas- Guacara Valencia por protesta #NoMasRepresion #NoMasDictadura @trafficVALENC

@isnardobravo no nos dejan decir ni ñe en guacara gerardo se cree dueño de esta vaina C acerca el dia alcalde donde no nos vas a callar mas

