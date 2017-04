¡Solidario! George Harris promueve donación de medicamentos para heridos en manifestaciones

By

Mucho ha sido el debate en cuanto a la participación de los venezolanos, artistas o no, que se encuentran en el exterior actualmente y no pueden asistir a las manifestaciones pacíficas que impulsa la oposición venezolana para imponerse ante el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, y pese a la negativa de muchos, todas estas personas en el exterior han dejado muy claro que Venezuela no se olvida, y que hoy, más que nunca, están presentes en esta lucha. VAD

Recientemente, un grupo de médicos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se han unido para atender a todas las personas que resulten heridas en las manifestaciones fuertemente reprimidas por los cuerpos de seguridad, y cuyo objetivo es exigir el regreso de la democracia al país lo más pronto posible.

En ese sentido, el comediante venezolano, George Harris, junto a otras personalidades que se encuentran en el exterior, han tomado sus redes sociales para convocar a una colecta masiva de medicamentos que puedan ser enviados a nuestro país y que lleguen a este grupo de voluntarios que arriesgan su vida para salvar otras.

@Primerosauxiliosucv es la cuenta oficial de los médicos, a los que desean ayudar mediante la búsqueda de todos los insumos que necesitan, ya que en el país no se encuentran por la escasez de medicamentos.

“Los muchachos (y no tan muchachos) que están arriesgando su vida en las manifestaciones necesitan nuestra ayuda. Un grupo espectacular de estudiantes de medicina de la UCV (@primerosauxiliosucv) se unió para atender a todos los heridos o afectados por bombas lacrimógenas de las marchas en caliente, es decir, ahí mismo en el sitio. Ellos hacen una gran labor pero no tienen los insumos suficientes y necesitan nuestra ayuda”, indicó en una publicación que acompañó con un video en el que también explica la situación.

Asimismo, en la cadena de información se especificó cuáles son los medicamentos que pueden donar las personas en tres puntos distintos de Miami, en Florida.

– Eye Drops (Colirio)

– Bacitracin – Neosporin

– Hydrocortisone

– Albuterol (Salbutamol)

– Ipratropium (Alovent)

– Fenoterol (Berodual)

– Ambu Mask

– Adhesive

– Maalox o cualquier antiácido líquido (Antacid Liquid).

Cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos y quiera colaborar, podrá hacerlo a las distintas direcciones que se indican. Dichos insumos serán enviados al país de manera gratuita por una empresa colaboradora que funciona directamente en el territorio.