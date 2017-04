Predicciones de Misterpopo: Grave atentado a dirigente opositores

By

Se avecinan los días del cambio. Las cartas no se equivocan y los Arcángeles envían sus mensajes de esperanza. Las predicciones más contundentes revelan lo que acontecerá en los días próximos.

Semanas decisivas. Misterpopo Celestial, el vidente más acertado de Venezuela, llega esta semana con las predicciones más sorprendentes y reveladoras.

Las Cartas dicen:

Se intensifican las protestas en las calles. Todos se unirán cansados de la grave situación del país. Determinación. Salir de la pesadilla es la prioridad, Ilegítimo entre la espada y la pared. Querrán llevarse a todos por el medio, para mantenerse en el poder. Grave atentado a dirigente opositores. Líderes, sociedad civil de todos los estados unidos en la calle. Sangre que redime. Persecuciones no cesan. Personeros rojos perderán apoyo. Fuerzas militares y policiales se voltean. Dos líderes de la oposición dejarán caer la careta y se identificarán con el régimen. Alto poder se verá acorralado, debilitado por un último y grave error. Batalla campal. No hay miedo. Enfrentamientos no cesan. Se repite un ciclo que no ha cerrado. Crucifixión, muerte y resurrección. Estampida, detonaciones que no cesan. Querrán tomar la justicia en sus manos. Acusaciones de lesa humanidad. La chispa no se apaga. Como un virus se propaga. Fuerzas militares se voltean. No hay marcha atrás. Personeros rojos dan la espalda. Quieren salvar su pellejo. En lenta agonía. Sufrimiento y dolor, Finaliza periodo negativo. Joven político debe cuidarse. La maldad lo sigue.

Días por venir:

¡Gritos de Libertad!

El cáncer desaparece.

Desde la cárcel, las puertas se abren y los inocentes regresan a la calle.

Últimos momentos. El fin se acerca.

Oración original a San Miguel para ser realizada

sosteniendo un crucifijo en alto

(“Levanta el Crucifijo y reza esta oración con la señal de la cruz. Haz esto en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Tú vencerás… Reza esta oración todos los días, ya que la batalla es enorme…”)

Oh Glorioso príncipe de la Hueste Celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y en el terrible combate que estamos librando contra los principados y Potestades del aire, contra los Dominadores de este mundo tenebroso, en contra de todos los Espíritus del Mal. Ven en ayuda del hombre, a quien Dios Todopoderoso creó inmortal, hecho en ayuda del hombre, a quien Dios Todopoderoso creó inmortal, hecho a su imagen y semejanza, y redimido por un gran precio, de la tiranía de Satanás.

Pelea en este día la batalla del Señor, junto con los santos ángeles, igual que combatiste al líder de los orgullosos ángeles, Lucifer, y a su hueste apóstata, quienes no tuvieron poder para resistirte y tampoco hubo ya lugar para ellos en el cielo. Esa cruel serpiente antigua, llamada el diablo o Satanás, que seduce al mundo entero, fue arrojada al abismo junto con sus ángeles. Mira, este enemigo primitivo y asesino del hombre ha tomado fuerza. Transformado en un ángel de luz, anda alrededor del mundo con una multitud de espíritus perversos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de Dios y de Jesucristo, apoderarse, asesinar y arrojar a la eterna perdición de las almas destinadas a la corona de la gloria eterna. Este malvado dragón vierte, como la inundación más impura, el veneno de su malicia en los hombres de mente depravada y corrupto corazón; el espíritu de mentira de impiedad, de blasfemia, y de aire pestilente de impureza, y de todo vicio e iniquidad.

Estos astutos enemigos han llenado y embriagado con hiel y amargura esta Iglesia, la esposa del Inmaculado Cordero, y han puesto sus manos impías en sus más sagradas posesiones. En el Santo Lugar, en donde la sede de San Pedro y el asiento de la verdad han sido colocados como la luz del mundo, ellos han levantado el trono de su abominable impiedad, con el designio inicuo de que cuando el Pastor sea herido, también las ovejas pueden ser heridas.

Entonces levántate, oh Príncipe invencible, dale ayuda al pueblo de Dios en contra de los ataques de los espíritus perdidos. Dale la victoria al pueblo de Dios: Ellos te veneran como su protector y patrón; en ti la gloriosa Iglesia se regocija con tu defensa contra el maligno poder del infierno; a ti te ha confiado Dios las almas de los hombres para ser establecida en bienaventuranzas celestiales. Ora al Dios de la paz, para que ponga a Satanás bajo nuestros píes, derrotado para que no pueda más mantener al hombre en cautiverio y lastimar a la Iglesia. Ofrece nuestras oraciones a la vista del Altísimo, para que pronto pueda encontrar misericordia a los ojos del señor; y venciendo al dragón la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, tú nuevamente lo pongas cautivo en al abismo, para que no pueda ya más seducir a las naciones.

Amén y Amén…

Venezuela libre, próspera y democrática. Fuerza y Fe.