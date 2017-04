Padre de Daniel Queliz luchará porque se haga justicia

By

Daniel Queliz fue otra víctima de la represión ordenada desde el gobierno. Este lunes en la noche, funcionarios de Policarabobo le dispararon en el cuello cuando el joven se encontraba caceroleando en las afueras de su residencia. VAD

Por el caso, hay 5 oficiales detenidos mientras se efectúa la investigación del homicidio. El padre de Queliz aseguró que seguirá en la lucha por justicia para su hijo.

El joven era estudiante de la Universidad Arturo Michelena, la cual envió sus condolencias a los familiares y pidió que se haga justicia.

“Las autoridades, estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus familiares y amigos, así mismo exigimos de forma categórica a las autoridades competentes que se lleven a cabo las averiguaciones”, cita el texto.

Alexander Queliz manifestó que no se debe seguir aceptando que caigan inocentes. “Nosotros no podemos permitir que muchachos sanos, estudiantes, deportistas vean truncada su vida porque no amarran a sus locos, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance como padre y representante y muchos padres venezolanos que han pasado por lo mismo y nada ha sucedido, el derecho sagrado a la vida está en la Constitución”.

Con información de Unión Radio