Médicos de Maracaibo exigieron insumos y seguridad

Médicos residentes del hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, en Maracaibo, protestaron la mañana de este lunes 10 de abril en el frente de la institución para exigir un aumento de salario, suministro de insumos y refuerzo de la seguridad.

Soledad Briceño, adjunto al servicio de medicina interna y coordinadora del posgrado de Medicina Interna, señaló que en el centro de salud laboran cerca de 200 residentes. “Me preocupa el horror que tienen que ver en las guardias nocturnas cuando van a atender pacientes en interconsulta. Ha habido tres intentos de violación. Otras veces algunos son agredidos por familiares que creen que no los quieren ayudar” indicó indignada.

Leopoldo Márquez, del servicio de neumonología, precisó que han solicitado en varias ocasiones a la dirección del hospital los insumos para el departamento pero no han obtenido respuesta.

Jonatan Cabañez, residente quirúrgico, expuso que los servicios médicos están en condiciones precarias, pues no cuentan con materiales ni equipos; por ejemplo, de electrocardiograma. “Si un paciente requiere una operación a las 12 de la noche, ¿Cómo le dio que tiene que comprar una inyectadora, una bata de cirujano, una guata, sutura, porque no hay para operarlo?”, manifestó.

“Quizás después de esta protesta van a enviar una caja de guantes, de obturadores, de yelco, pero eso no resuelve la situación”, indicó.

Aseguró que el salario que devengan los residentes es apenas de 13.900 mil bolívares semanales, con los cuales “no pagan los pasajes”.

Edixon Fores, presidente de la Asociación de Médicos Residentes del hospital General del Sur, señalo: “El día de hoy estamos simplemente haciendo un llamado de atención para que el pueblo venezolano se dé cuenta de la situación en la que estamos laborando aquí. No tenemos insumos para trabajar, no tenemos nada para operar a los pacientes, no tenemos como atender ni a una emergencia menor. También nos hace falta seguridad, para nuestros compañeros y para nuestros pacientes”, señaló el médico.

“También pedimos sueldos dignos pues estamos sobreviviendo con 14.000 bolívares mensuales, que no alcanza para nada pero igual seguimos viniendo todos los días a cumplir nuestra jornada y a atender a nuestros pacientes y no nos vamos a paralizar simplemente pedimos insumos para poder trabajar”, acotó Flores.

Mientras que Eneida Portillo, pariente de una persona que sufrió un accidente cardiovascular hemorrágico, detalló que ha gastado en total 252 mil bolívares en la compra de un medicamento (Tramal) durante los 14 días que su familiar ha estado hospitalizado.

Esta en la tercera protesta en una semana en hospitales de la ciudad. La primera fue en la maternidad Castillo Plaza, el lunes pasado, y en el Hospital Universitario de Maracaibo, el viernes.

En estos momentos se está tratando de contactar a las autoridades de salud para conocer su repuesta a las exigencias.

Con información de Panorama