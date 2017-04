Hija de abuelita que murió en Bello Monte: “No inhaló gases lacrimógenos”

By

Mediante una información compartida en el portal digital de El Cooperante, Almerys Mendible, indicó que su madre “no inhaló gases lacrimógenos” cuando se encontraba en su apartamento, situado en el piso dos del mencionado edificio, y aseveró que este suceso fue “politizado”.

“Nosotros no estuvimos afectados por los gases lacrimógenos, ella no se ahogó producto de las bombas, a ella le dio fue un ACV y fue diagnosticado por un médico”, dijo.

Asimismo, explicó que su madre “había almorzado, mi hermano la llevó en la silla de rueda para su cuarto, luego fue a verla y la encontró levantada y estaba morada, luego yo llego y hablo con dos vecinas, que son médicos, para que la revisen, pero ya estaba muerta, no la llevamos a ningún lado, porque no lográbamos salir por las guarimbas. Incluso yo llamé a una camarada que trabaja con Gerardo Blyde en la Alcaldía y le dije que hablara con su alcalde para que me sacara a este poco de malandros de aquí, vinieron dos diputadas de Primero Justicia y hablaron con los guarimberos y toditos se fueron”.

Trascendió según la información compartida por los vecinos de la octogenaria que si se vieron fuertemente afectados por los gases lacrimógenos, que fueron lanzados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la zona.

Ricarda de Lourdes González, de 83 años de edad, falleció este lunes de un infarto cerebral (ACV) luego de que inhalara gases lacrimógenos en su apartamento, ubicado en el edificio Sele, frente a la panadería La Barca, en Colinas de Bello Monte, Caracas.

