Gimnasio en Miami reabre después de que entrenador asesinara a dos empleados

El gimnasio Equinox, ubicado en el popular centro comercial Shops at Merrick Park de Coral Gables, volvió a abrir sus puertas el lunes luego del sangriento incidente ocurrido el sábado en el que un hombre mató a dos personas y después se suicidó.

En un correo electrónico que se le envió a los miembros, el gimnasio anunció que el horario habitual de 5:30 a.m. a 11 p.m. de lunes a viernes, se cambiaría y las nuevas horas serían de 8 a.m. a 8 p.m. Un miembro del centro le dijo el domingo al Miami Herald que, a diferencia de la mayoría de los gimnasios, las horas de mayor congestión de tráfico en Equinox no tenían lugar por la tarde, sino por la mañana, con las personas dirigiéndose a sus trabajos y llevando a los muchachos a la escuela.

El lunes por la mañana, se vieron pocas personas entrando o saliendo del gimnasio del exclusivo mall.

Equinox cerró el sábado después que el entrenador Abeku Wilson, de 33 años, que había sido despedido ese mismo día por un altercado ocurrido en el lugar, regresó armado y asesinó a la gerente general Janine Ackerman, de 35 años, y a otro directivo del centro, Marios Hortis, de 42 años. Ackerman murió el sábado por la noche en el Centro de Traumatismos Ryder, del Hospital Jackson Memorial, en tanto Hortis falleció el domingo por la mañana.

Tras dispararle a los dos gerentes, Wilson se mató de un disparo. El gimnasio estuvo cerrado todo el domingo, mientras brindaba ayuda de consejería a empleados y miembros en el Hotel Biltmore de Coral Gables.

El domingo por la noche se celebró una vigilia con velas en el centro comercial donde sucedió la tragedia.

Fuente: El Nuevo Herald