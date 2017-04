¡Emotiva! Fue la oración de Dayana Mendoza para Venezuela

💛💙❤️ 🇻🇪 Con un dolor inmenso en el corazón en ésta visita a la casa del Señor, con indignación pero sobre todo con mucha Fe! ROGAMOS para que escuche todas nuestras oraciones, para que la justicia se cumpla, así como en sus cielos, también en nuestra tierra; En nuestro país Venezuela, en el mundo entero!. Que tipo de humanos somos!!!? Como pensamos que vamos a ganar al atacarnos unos a otros? Que estamos haciendo!!!!!!!? Nos estamos auto destruyendo con el solo tóxico pensamiento! Que piensas que te sucederá después de tus acciones impuras y llenas de veneno? Como todos; morirás. No existirás más, pero tú preferiste vivir siendo un pobre infeliz, y quizás cuando mueras sea por algo terrible y terminal, porque tu propio odio no permitía que tus células crearan nada hermoso para ayudarte, si aún no lo crees, busca la historia de tus antecesores que tanto admiras. Que desdichado aquel que elija ese futuro para si mismo. • La juventud de Venezuela, el pueblo ENTERO Venezolano, eligió un futuro lleno de oportunidades HERMOSAS y PURAS para ellos y sus hijos! Queremos un pueblo lleno de armonía, de confianza, de VIDA!!!!! Gracias a ustedes que luchan todos los días para rescatar a nuestra Venezuela de este pozo en donde la han querido hundir. Pero Venezuela sigue VIVA!!!, ustedes seres desdichados, no lograran ahogarla! La juventud y niños de hoy vivirán sus sueños!, no les faltará alimento!, ni ayuda, ni apoyo de ningún tipo!. Mi hija podrá ir a conocer a su otra Tierra Venezuela!!!!!!! . Caminará por sus hermosas calles sin miedos, sin apretarse la cartera al cuerpo, sin acelerar el paso porque nadie la estará siguiendo, con sus sueños por cumplir!, feliz y agradecida por qué los venezolanos que hoy siguen en las calles, lucharon por que ésto fuese posible. Gracias gracias gracias! Que Dios los bendiga y les continue dando las fuerzas que desde donde estemos muchos, seguimos y seguiremos orando a Dios y pidiéndole al Universo para que no las pierdan. Gracias por amar tanto a nuestra #Venezuela 💛💙❤🇻🇪

