Abogados de Capriles revocarán su inhabilitación política

Los abogados del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, informaron que están trabajando para revocar su inhabilitación política, pues consideran que dicha medida fue impuesta de manera incosntitucional por el contralor de la República, Manuel Galindo Ballesteros.

“Esta decisión viola claramente la Constitución (…) El derehecho a ser elegido solo puede ser afectado, limitado o revocado con una sentencia firme, y eso solo lo hacen los tribunales luego del debido proceso en un juicio donde se determine que hubo un delito al patrimonio público y nada de eso se dio”, explicó el abogado defensor Rafael Chavero, durante una rueda de prensa.

En este contexto, la defensa de Capriles indicó que se acudirá a todos los organismos nacionales e internacionales para defender los derechos políticos del líder opositor; además, no descartan introducir un recurso de amparo ante la Contraloría o la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Indicó que Capriles actalmente tiene una multa de de 40 mil bolivares, que son 10 dólares “y por esa multa se le inhabilita por 15 años”, por un supuesto delito contra el patrimonio público.

“Capriles no ha cometido ningún acto irregular. Sencillamente se le inventaron cuatro faltas, a nuestro criterio inexistentes, para sacar una multa”, expresó Chavero.

Aclaró que Capriles será el gobernador de Miranda hasta que se celebren nuevos comicios regionales, en respuesta a la pretensión del contralor de “revocar el mandato”; al tiempo que señaló que no descarta la posible detención de Capriles.

Consideran que “en dictaduras no hay límites”. No obstante, detalló que el contralor no puede emitir este tipo de órdenes. En todo caso deberá ser la Fiscalía quien inicie un procedimiento penal.

