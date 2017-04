GNB lanza las primeras bombas lacrimógenas en la autopista Francisco Fajardo

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La cita fue desde las 10:00 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaíto. Los días martes 11 y miércoles 12 de abril se realizarán actividades desde la Asamblea Nacional con gremios del país

María Pérez/ Venezuela Al Día

“La protesta de calle es un elemento central de la lucha no violenta pero no es el único: debe ser acompañada de otros mecanismos de presión que a su vez permitan la partición de más venezolanos. La resistencia no solo es física, sino también mental, anímica y elemental”, había dicho Freddy Guevara.

Vamos saliendo.Aquí estamos los diputados electos por 14 millones de venezolanos defendiendo la constitución y exigiendo elecciones YA pic.twitter.com/8JsnyEQuVx — Stalin González (@stalin_gonzalez) 10 de abril de 2017

#10ABR 12:15 PM Manifestantes continúan bajando desde Chacaíto hasta la autopista Francisco Fajardo. pic.twitter.com/TtqXPKsHj3 — joran (@leoncio4732) 10 de abril de 2017

Este lunes no fue la excepción y tras reunirse en la Plaza Brión de Chacaito, tomando la autopista Francisco Fajardo, en la marcha estaba el gobernado de Miranda, Capriles, el cantante Nacho, así como otros dirigentes políticos y figuras artísticas.

Pero no habían pasado ni 10 minutos del inicio de la marcha cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a reprimir. La situación fue reportada en Twitter así:

#10abr Marcha se dividió, grupo de manifestantes están en la autopista francisco fajardo y otro grupo en el Rosal #360mundo pic.twitter.com/COGRS8PJjS — 360 Mundo (@360mundo) 10 de abril de 2017

Comienzan la represión con gas lacrimógeno en la #franciscofajardo a la altura de El Rosal https://t.co/tjjUPz1O4r — Hosmilet de Trujillo (@hosmilet) 10 de abril de 2017

¡EN VIVO Y DIRECTO! #10Abr Iniciaron enfrentamientos en la Av. Francisco Fajardo a la altura de Chacaíto https://t.co/X4LWhKwEKo pic.twitter.com/rNgFQazdK7 — El Informador Web (@elinformadorweb) 10 de abril de 2017