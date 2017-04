Édgar Ramírez aclara los rumores de si marchará en Venezuela

A veces un solo acto de desafío tiene suficiente dignidad para todo un país. La tragedia diaria de Venezuela es real, es nuestra voluntad no retroceder. Por favor comparte este video • 🇬🇧 Sometimes a single act of defiance has enough dignity for an entire country. Venezuela's daily tragedy is real, so it's our will not to back down. Please share this video • 🇫🇷 Parfois, un seul acte de défi a assez de dignité pour tout un pays.La tragédie quotidienne du Venezuela est réelle, c'est notre volonté de ne pas reculer. Partagez cette vidéo svp • 🇧🇷Às vezes, um único ato de desafio tem dignidade suficiente para um país inteiro. A tragédia da Venezuela é real, é nossa vontade não recuar. Por favor, compartilhe este vídeo • 🇮🇹 A volte un singolo atto di sfida ha abbastanza dignità per un intero paese. La tragedia di Venezuela è reale, è la nostra volontà non ritirarsi. Si prega di condividere questo video [ video by @gosorio – via @expressjj ] #venezuela

