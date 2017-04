Consejos para evitar ser espiado en WhatsApp

Si bien el servicio de mensajería no ofrece esta alternativa, existen otras aplicaciones que están ideadas, específicamente, para cumplir esta función. Una de ellas es Lock for WhatsApp, que permite establecer una contraseña para ingresar al servicio. Otra opción es AppLock que no sólo sirve para proteger WhatsApp sino también para resguardar cualquier aplicación del smartphone. Se puede restringir el acceso estableciendo una contraseña, patrón o huella digital. Ambas alternativas son para Android.