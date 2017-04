Oposición empieza Semana Santa movilizándose en Venezuela

By

El asueto de semana santa no será recibido por la oposición venezolana en una plaza, celebrando la semana de descanso o con la familia de visita, los líderes de la Mesa de la unidad Democrática informaron que a partir d este lunes continúan con las movilizaciones en todo el país, con el propósito de que se restituya el hilo constitucional, además, se fije la fecha para unas elecciones.

Alessandro Coappolo / Venezuela Al Día

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador nacional (E) del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, fue uno de los primero en explicar cómo estará estructurada la agenda de la MUD durante el asueto de semana santa.

“Volvamos a las calles este lunes 10 de abril en todo el país. Necesitaremos del apoyo de todos para lograr una buena jornada en una época de Semana Santa. La protesta de calle es un elemento central de la lucha no violenta pero no es el único: debe ser acompañada de otros mecanismos de presión que a su vez permitan la partición de más venezolanos. La resistencia no solo es física, sino también mental, anímica y elemental”, publicó Guevara en un mensaje que compartió por medio de su cuenta en Twitter.

Por lo tanto, el dirigente de VP indicó que la cita será desde las 10:00 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaíto.

Los días martes 11 y miércoles 12 de abril se realizarán actividades desde la Asamblea Nacional con gremios del país, donde también recogerán firmas para activar el artículo 32 de la Ley del Poder Ciudadano; incluso el mismo 12 de abril habrá movilizaciones que serán anunciadas posteriormente por la dirigencia de la MUD.

Por último, todo ello servirá parta motivar la asistencia masiva a lo que denominaron como la “mega marcha”, la cual se realizará el próximo 19 de abril, por ello dispondrán de los días previospara explicar el cronograma y las actividades a realizarse ese día.