Motorizados intentaron quemar un Transtáchira con 35 pasajeros a bordo

35 personas se vieron involucradas y con el riesgo de perder la vida, cuando dos motorizados lanzaron combustible contra una unidad de transporte de Transtáchira, en donde viajaban las personas, en Colón, municipio Ayacucho, reseñó La Nación.

El atentado ocurrió en la ruta Circunvalación Colón, en momentos que la unidad 9-196 se desplazaba por el sector Sol de Oro, en la calle 7, y se acercara hasta ella una pareja de motociclistas, cuyo parrillero lanzó gasolina contra el motor del automotor, en la parte trasera.

Todo indica que el mismo individuo utilizó algún tipo de encendedor, pues inmediatamente se inició un incendio en la parte posterior del automotor.

Las llamas y el humo alertaron al conductor del autobús, que de inmediato accionó un extintor que llevan ese tipo de unidades de transporte, situación a la que se sumaron varios pasajeros y hasta residentes de la zona, que impidieron que el automotor fuera consumido por las llamas y hasta perdieran la vida los ocupantes.

La rápida intervención para sofocar el fuego impidió una tragedia de dimensiones impredecibles, toda vez que este tipo de autobuses de manejo y administración estatal por lo general transportan el tope de capacidad de pasajeros.

¨Transportistas tras el ataque¨

Franklin Delgado, presidente de Transtáchira, dijo que el ataque contra la unidad autobusera obedece a amenazas que han proferido transportistas del mismo Colón, quienes se niegan a que la empresa estatal funcione en esa localidad.

“Decimos que ese ataque puede provenir de estas personas, pues nos han hecho llamadas y nos han amenazado para advertirnos que no podemos seguir cubriendo esa ruta; no es la primera vez que actúan de esta forma, pues ya se ha hecho recurrente; no obstante, vamos a seguir con nuestras actividades para beneficiar al pueblo, no sólo con un buen servicio, sino también con precios muy accesibles”, declaró Delgado.