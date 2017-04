Ly Jonaitis fue operada de emergencia (Foto)

Esta es la razón por la que estuve alejada de las redes esta semana, fui operada de emergencia por una complicación de salud, pase días con muchísimo dolor, sedada, sin contacto con el celular, estuve alejada si, pero nunca ausente, con mis pensamientos y oraciones puestas en mis hermanos venezolanos y hoy más que nunca debemos pedirle a Dios que nos lleve por el camino del bien, que nos oriente para empezar a sanar las heridas desde adentro, para que empecemos a reconstruir desde el AMOR no desde el odio, desde la PAZ no desde la violencia, desde el RESPETO, la TOLERANCIA y la ESPERANZA; es lamentable darse cuenta como las redes sociales están siendo usadas para tergiversar información, para criticar, juzgar, señalar e insultar sin compasión sólo porque a alguien le llegó un rumor, sin base, sin fundamento y hasta con una foto falsa, pero con la clara intención de hacer daño, cuando todos sabemos lo responsables que debemos ser con el uso de las mismas en estos días. Señores, vivimos tiempos muy difíciles y tenemos rabia, sentimos frustración e impotencia eso lo entiendo, lo que no entiendo es por qué tenemos que canalizar todos esos sentimientos dañando a nuestros propios hermanos y mucho menos si son trabajadores honestos, así NO somos los venezolanos, me niego a creerlo! Los venezolanos somos gente buena, justa, noble, gente que echa pa'lante, que hace el bien y no mira a quien, gente que no se rinde, que a pesar de las dificultades dice: yo puedo! Y estoy segura que podemos! Pero recuerden que el cambio empieza desde nosotros mismos! #respeto #tolerancia #union #paz #fuerza #fe #derecho #unidossomosmas #Venezuela #DiosTieneElControl

