¡Buenos días, torpeza!, por José Rosario Delgado

Nada qué ver con la genial obra “Bonjour, tristesse!” de la celebrada autora francesa Francoise Sagan (+), quien en 1954 despertó a medio mundo con el fruto de sus profundas reflexiones sobre el amanecer y sus consecuencias inmediatas luego de las tortuosas noches en las que buscaba dar forma a su vida y contenido a su noble y risueña alma entre encontronazos con papá y mimos de mamá. Una periodista que nunca quedó mal a un encargo y se encargó de demostrarlo de la mejor y más dulce manera.

Aquí quisiéramos decir cómo es posible que haya imperado durante tanto tiempo en Venezuela un gobierno tan inepto, tan incompetente y tan inútil sin que haya pasado absolutamente nada para salir de él, cuando por mucho menos y más rápido dimos cuenta de quienes buscaban desviarse del camino de la decencia y del honor en detrimento del ciudadano que ajustaba mente y corazón al ejercicio de la democracia y de la libertad.

En esta interminable sucesión de errores, cada día los venezolanos nos damos cuenta de tener íntegra nuestra capacidad de asombro por las tropelías de un desmañado e inhábil régimen cuya tosca rudeza no tiene comparación ni en el tiempo ni en el espacio de nuestra historia republicana cuando a troche y moche trata de imponer la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón en busca del poder por el poder mismo y no darle solución ni a sus propios problemas que lo anulan de nulidad absoluta hasta para sacar provecho de sus trapacerías y vagabunderías.

Todos los días torpeza tras torpeza en cada uno de sus actos tan ineficaces e ineficientes que hasta los más pequeños niños se dan cuenta de las metidas de pata porque las transmiten en vivo y en directo mediante abusivas y frecuentes cadenas de radio y tv que obligan a verlas y oírlas porque ni siquiera puede la gente decidir qué ver u oír en sus monitores.

No se requiere ser catedrático en ninguna especialidad para rechazar lo nulo de toda nulidad de los actos del tsj, cuyos integrantes se despachan, se pagan, se cobran y se dan el vuelto sin dejar que nada ni nadie revise la cuenta ni siquiera para guardar las formas que impone la norma ética y moral en el ejercicio de cualquier labor; se arrogan funciones que no les corresponden y abrogan atribuciones constitucionales de otros órganos del poder público sin que se les agüe el ojo y sin ningún atisbo de escrúpulo que les permita conciliar el sueño.

Es tanta la torpeza del régimen y sus sigüises que no se dan cuenta de que sus actos violatorios de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, de los derechos humanos no prescriben y que tarde o temprano y en cualquier lugar del mundo deberán rendir cuenta de sus atropellos y pagar por ello sin que medie compasión ni siquiera familiar porque ya estarán asqueados del dedo acusador que los apunta como modo de impedir que se olvide lo que no debe olvidarse jamás.

El defensor del pueblo, el contralor general, la titular del Ministerio Público que curiosamente conforman el poder inmoral se anulan en lo personal y lo profesional al actuar contrario al derecho en lo que callan y en lo que dicen; ni el arrebato de “dignidad jurídica” (Luis Alfonso Bueno dixit) que tuvo la Fiscal General de la República al enterarse de la ruptura del hilo constitucional le permitió completar su función de garante del Estado de Derecho y salir por la Puerta Grande de la Honradez y no agacharse por el portillo de la ignominia.

Queremos decir que, además de la tristeza que se empeña en anidarse en nuestra mente y corazón, tenemos que calarnos las torpezas de los gobernantes ineptos que hacen tanto o más ineptos a los profesionales y académicos que los acompañan porque la enseñanza, el aprendizaje y la rectificación no tienen cabida en el reino de los ignorantes de toda ignorancia…