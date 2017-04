¿Planes para fin de semana en Miami? Aquí los mejores

By

Como cada fin de semana regresa a Miami la buena música, el arte y, ahora en abril, también la poesía con el popular festival O Miami, que cuenta con actos en diversas zonas de la ciudad. En el centro de la ciudad contamos con el festival cultural que homenajea a Miami por su diversidad cultural y, además, el museo internacional PAMM abre sus puertas para ofrecer una jornada para toda la familia. Todo ello, y más, gratuitamente en la ciudad del sol.

CultureFest 305

El sábado 8 de abril, de 10 a.m. a 5 p.m., en el History Miami Museum, en 101 W Flagler St, se lleva a cabo este festival cultural gratuito que celebra “Lo que Hace a Miami, Miami”. Con el CultureFest 305 se pretende celebrar la vida en la Ciudad Mágica con sus vistas, diferentes sonidos que van desde el hip hop hasta los tambores haitianos, además de las artes de los indios seminoles. Un día completo lleno de música, danza, comida y arte en el popular museo del centro de la ciudad. Durante todo el día, el CultureFest 305 reúne una selección de los mejores músicos, artistas y artesanos de la ciudad del sol. Habrá conciertos, actividades y demostraciones artesanales para todas las edades. No faltarán los sabores únicos de esta ciudad con comida de los mejores restaurantes de la zona, que representan la cultura gastronómica característica de Miami. Un evento extraordinario para una ciudad tan diversa como vibrante. El evento es gratis con la inscripción en: http://www.historymiami.org/event/culturefest305/

Un día con la Familia en el PAMM

El Pérez Art Museum Miami (PAMM) presenta un día especial para la familia el sábado 8 de abril, de 1 a 4 p.m., en 1103 Biscayne Boulevard. El evento gratuito gira en torno a un autobús de poesía parqueado en el museo. Este autobús, dirigido por Afrobeta de Miami, cuenta con poesía para todas las edades. También habrá actividades que forman parte de uno de los programas de educación popular de los ya conocidos como los PAMM Free Second Saturdays (PAMM Segundo Sábado del Mes Gratis), que enfatiza en que los miembros de la familiar hagan arte todos juntos. Este programa está adaptado para la diversidad cultural de Miami con un personal de artistas de enseñanza bilingüe. Este mes el tema es “Recreo”/ “Recess”. El PTAC (Pérez Art Museum Miami’sTeen Art Council) les invita a pasar por la terraza con vistas a la bahía para disfrutar de una mezcla de música, artes visuales, creación de arte y actuaciones curadas y producidas por jóvenes creativos de Miami. Inspirado en Lawrence Weiner: Out of Sight (Fuera de la Vista), PTAC ofrece un patio de juegos para que disfrutes como un niño.

Día de los Tronos, Segunda Temporada

Por segundo año consecutivo regresa con O Miami, el festival de Poesía de Miami, Día de los Tronos, una competición de equipo que combina juegos cerebrales, de imaginación y, también físicos y de fuerza. El precio de las entradas es de 5 dólares e incluye la camiseta oficial del evento. Esta competencia es el domingo 9 de abril, de 11 a.m. a 3 de la tarde en el Parque Coral Reef, en el 7895 SW y la 152 calle, Palmetto Bay, Fl, 33157. También habrá carreras de sacos, música del dj HottPants y barbacoas con hamburguesas y costillas. La edad mínima de participación es de 5 años. Habrá bebidas, pero se recomienda llevar sus propios refrigerantes o neveras. Más información en http://www.omiami.org/events/2017/4/9/day-of-thrones-year-two.

Laundromat Art Space

Laundromat presenta Word Play/ Juego de Palabras, una muestra de ilustraciones basadas en texto, en la que exponen tres artistas locales reconocidos por utilizar el texto como vehículo primario para la expresión en sus trabajos. Elysa D Batista, JC Rodríguez y Ronald Sánchez celebran el mes nacional de la poesía con ilustraciones que muestran palabras o frases utilizando una multiplicidad de medios e incluyendo obras de arte esculturales, instalaciones de vídeo, medios mezclados y materiales reutilizados. Cada artista toma un acercamiento y propósito diferente en cuanto al uso de las letras y las palabras en el arte. En Word Play todos los artistas buscan encontrar técnicas de uso de palabras de una manera ingeniosa y atractiva. La cita es el sábado 8 de abril, de 6 a 10 p.m., en el 5900 NE y la 2nd Avenida, Miami, FL 33137. Más información en (305) 375-0001 y https://www.laundromatartspace.com/.

Jazz Roots con Steve Miller y Jimmie Vaughan

Para los amantes del jazz, el viernes 7 de abril en el Knight Concert Hall del Centro de Artes Escénicas del Adrienne Arsht, Steve Miller y Jimmie Vaughan presentan un viaje muy especial por el blues a ritmo de jazz, un recorrido musical que va de Ma Rainey a Miles Davis. Miller y Vaughan se presentan con la banda del Frost School of Music’s Henry Mancini Institute Big Band. Les acompañan los invitados especiales Mike Flanigin, Shelly Berg y Brianna Thomas. El renombrado guitarrista de Blues-Rock y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll 2016, Steve Miller, lleva a cabo una amplia gira musical. Este fan del jazz de toda la vida tendrá como invitados especiales al guitarrista Jimmie Vaughan, al órgano Hammond B3 Mike Flanigin, a la vocalista de jazz Brianna Thomas y a Shelly Berg al piano. La cita es el viernes 7 de abril a las 7 p.m. Más información en: http://www.arshtcenter.org/.

Fuente: El Nuevo Herald