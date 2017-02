Venezuela, un país censurado que no podrá ver “El Comandante”

La serie televisiva El comandante, inspirada en la vida del fallecido presidente Hugo Chávez, empezó a emitirse este martes en toda América Latina excepto en Venezuela. Sony Pictures Television, el canal que produjo para la televisión la idea de Moisés Naim, ha cedido a la presión que supone transmitir en el país de origen del líder bolivariano una versión no autorizada de su vida a poco menos de cuatro años de su muerte y con sus sucesores en el mando.

Alfredo Meza/El País

“No ha sido nuestra decisión dejar de emitir El comandante en Venezuela. Desde que empezamos a negociar Sony nos aclaró que los derechos para ese país no estaban en venta”, asegura a este diario Ángel Zambrano, vicepresidente de Contenidos y Sindicación de Turner, el holding propietario de TNT, la emisora encargada de difundir en Latinoamérica la producción. “Entiendo que han querido ser cuidadosos con las reacciones que el material pueda ocasionar en Venezuela y protegerse legalmente”, agrega.

Sony ha sido especialmente cuidadoso de no manchar la memoria de Chávez. Durante la grabación, sus abogados se aseguraron una y otra vez de que las escenas recreadas no fuesen el fruto de la imaginación desaforada de los guionistas. Incluso después de su muerte, ocurrida en marzo de 2013, el canal decidió no emitir en Venezuela la parodia de Saturday Night Live del funeral del presidente.

En ella uno de los actores del popular programa estadounidense imitaba a Justin Timberlake interpretando Candle in the wind con una letra especialmente irónica que recorría los hitos de la política internacional del dirigente. Era una escena humorística que recordaba a Elton John versionando la misma canción durante el memorial de la princesa Diana, fallecida en 1997.

Este diario intentó conocer la versión de la vicepresidenta y directora general de producción de Sony Pictures, Angélica Guerra, y de Cristina Jorda, responsable de mercadeo de la planta, pero no respondieron a las cuestiones.

Las reservas se corresponden con las amenazas vertidas por el régimen de Venezuela desde que se conociera el primer clip del seriado, en agosto pasado. Entonces el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que no permitiría que se manchará la memoria de Chávez con el clásico latiguillo de la conspiración imperial.

Sospechaba Cabello que en la designación del actor Andrés Parra para caracterizar a Chávez —también interpretó al narcotraficante Pablo Escobar en El patrón del mal— estaba la intención de equiparar a su líder con una criminal expresión de la condición humana. Y a medida que se ha acercado el día del estreno Cabello ha redoblado su apuesta de mantener inmaculado a Chávez. La semana pasada impulsó una etiqueta en las redes sociales llamada “Aquí no se habla mal de Chávez”, que ha permitido revivir la polarización en torno al legado del político fallecido en 2013.

Una versión alternativa

Las presiones son fuertes y de toda índole. “Nosotros no hemos recibido comunicaciones del Gobierno instándonos a que nuestros agremiados no transmitan la serie”, aseguró Ronald Rodríguez, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu). “Pero es un hecho que en Venezuela el de Chávez es un tema sensible, tanto como la prohibición de transgredir la ley emitiendo cuñas de licores y cigarrillos”, agrega. Rodríguez también maneja la versión de que el canal TNT no tenía los derechos para retransmitir El comandante en Venezuela.

En todo caso, no ha hecho falta la advertencia a las emisoras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha impulsado una campaña en las redes sociales instando a los televidentes venezolanos a informar si la serie es transmitida en las plantas de cualquier cableoperadora. “Vamos a reportar ese insulto a la memoria de nuestro comandante”, afirman. Al mismo tiempo, han decidido transmitir una serie de lo que han dado en llamar “el verdadero Chávez”, un documental llamado Los sueños llegan como la lluvia.

Los esfuerzos por superar la censura y sumarse a la comunidad de seguidores de la historia de Naim se multiplicaban este martes. La organización Espacio Público distribuyó en sus redes sociales un link con enlace a YouTube con el primer capítulo de El comandante. Los tentáculos de la censura no llegan, por ahora, hasta el popular servidor de vídeos.