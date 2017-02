Tras decreto de Trump podría quedarse sin novia y sin boda

Una boda sin novia: la decisión de Donald Trump de bloquear la entrada de viajeros de siete países musulmanes a Estados Unidos rompió el corazón de un novio estadounidense, dejó en shock a su novia iraní y congeló sus planes indefinidamente. AFP

Roozbeh Aliabadi, un consultor de empresas de 32 años, y Zhinous, una arquitecta de 31 años, se conocieron en una fiesta en Teherán dos años atrás, y se enamoraron. Se casaron en junio pasado en Irán, pero no hubo boda.

Thank u @realDonaldTrump 4 banning my wife to enter the #US & delay our wedding. Our love will be stronger than your ban & wall.@NIACAction pic.twitter.com/NdLItKWpHI

— Roozbeh Aliabadi (@roozbehaliabadi) January 25, 2017