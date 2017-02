El testimonio de una mujer que se despierta en plena operación

Donna Penner, una paciente canadiense que se sometió a una operación en 2008, se convirtió en una auténtica pesadilla digna de un guion de Hollywood. La mujer se despertó de la anestesia en plena operación.

“Me conectaron a todos los monitores, el anestesiólogo me puso algo por vía intravenosa y luego una máscara, y me dijo que respirara profundo. Al final, me quedé dormida. Cuando desperté, todavía podía oír los sonidos de la sala de cirugía, los pasos, el ronroneo y los pitos de las máquinas, el ruido del movimiento de los instrumentos. (…) Oí al cirujano hablar y las palabras que dijo me estremecieron hasta la médula de los huesos: bisturí, por favor”.

Penner había despertado de la anestesia pero no podía moverse. Un bloqueador muscular que le habían aplicado se lo impedía. “Entré en pánico. Esperé unos segundos y luego sentí que me hacía la primera incisión, el dolor…No tengo palabras para describirlo. Era horrendo”.

La paciente continúa con su estremecedor relato. “Escuche lo que hablaban y lo que hacían, sentí cuando el cirujano hizo las incisiones y cuando introdujo los instrumentos en mi abdomen, y también como movía mis órganos mientras exploraba”.

Hacia el final de la intervención, Penner comenzó a recuperar sensibilidad en su lengua. “Empecé a usarla para mover el tubo que tenía para respirar, tratando de atraer la atención. Y lo logré. Pero él pensó que el paralítico ya no estaba teniendo tanto efecto y retiró el tubo que me permitiera respirar”. Explica Donna.

Con la paciente ya recuperándose en su habitación, el cirujano responsable se acercó a preocuparse por su estado. “Me contaron que hubo un problema, señora Penner”, le dijo el doctor. La paciente le relató lo sucedido y según Penner, “sus ojos se llenaron de lágrimas y apretándome la mano me dijo que lo sentía muchísimo”.

Con información de Que.es