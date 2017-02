Ni con un sueldo mínimo: Reaparece Losartan en las farmacias en Bs 49.616

Los venezolanos que sufren de hipertensión se las están viendo feo al momento de comprar los medicamentos, ya sea por su escasez en las farmacias o por los altos precios.

Victoria Bolaños, encargada de Metrofarma Social ubicada en el centro comercial Alí Primera. Expresó que el día martes fue surtida con Losartan, una medicina vital para aquellas personas hipertensas pero a Bs. 49.616.

Informó que, este medicamento llegó de Portugal, es por esto que el precio viene tan elevado. “El de 100 mg de 60 tabletas llegó a Bs. 49.616; por su parte el de 50 mg de 60 tabletas sale en Bs. 33.744”.

Explicó que fueron surtidos con poca mercancía. Sin embargo, añadió que las ventas de este medicamento es baja, debido a que se han acercado varios clientes que no han podido adquirirlas por el costo.

“Más de uno se ha quedado sorprendido y no es para menos. Un salario mínimo no da para cubrir este medicamento y el regulado está desaparecido del mercado”, dijo.

Por otra parte. Juan Silva, hipertenso. Comunicó que tiene varios meses buscando esta medicina y se sorprendió al ver el costo. Aseguró que mucha gente como él no podrá comprarla.

“Tengo toda la vida sufriendo de esto y no me parece que una pastilla que yo compraba en Bs. 100; ahora aparezca con ese monto que no puedo pagar. Por lo tanto me toca optar por medicinas naturales pero que no funcionan igual”.

Añadió que tiene familiares que sufren de convulsiones y también se las ven feas para poder encontrar remedios y si los consiguen es a montos increíbles, además difíciles de alcanzar por la situación económica.

Mirta Rodríguez, lugareña. Aseguró que para comprar medicinas, hay que esforzarse una barbaridad debido a que los precios cada vez son más altos.

“Sufro de la tensión, es increíble que aparezcan a ese precio, o sea que todos tenemos que ser ricos para poder comprar medicinas también”, destacó.

Con información de diarioavance