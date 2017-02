Saime ahora asegura que emisión de pasaportes se normalizará en marzo

El viernes en la mañana funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en la sede de San Bernardino estaban entregando pasaportes a personas que hicieron el trámite en diciembre, como parte del comienzo de una regularización en la entrega del documento. Solo esa oficina, de las 204 que hay en el país, estaba dando el documento.

Isayen Herrera / El Nacional

En la cola algunos usuarios aseguraban que en un mes obtuvieron el pasaporte que antes se entregaba en cinco días. Otros vociferaban, al ver cámaras de televisión grabando, que era una estrategia política porque tenían familiares que desde noviembre lo solicitaron y aún no les notificaban que podían retirarlo.

La promesa de los funcionarios es que de manera paulatina comenzarán a reducir los tiempos de entrega porque “la comisión presidencial que acudió a Alemania (donde se obtiene el material) hace dos semanas tuvo buenos resultados”.

Aseguran que en marzo solo tardarán 15 días en entregar el documento.

La información sobre cuántas personas esperan la impresión de pasaporte para poder viajar sigue rodeada de hermetismo. Los funcionarios solo admiten que actualmente se dan 15.000 citas al día para ese trámite de las 50.000 que atienden por otros documentos, por lo cual se calcula que 1.350.000 solicitudes están en cola y en la espera de que se le entregue el documento debido a que el problema comenzó el último trimestre de 2016.

El contrapunteo 2.0. El director del Saime, Juan Carlos Dugarte, no ha otorgado entrevistas, pero escribió en su cuenta en la red social Twitter que durante 2016 se puso a la orden del Ministerio Público a 144 personas por presunta corrupción, de las cuales 120 eran funcionarios de la institución y otros 24 eran gestores. El personal del organismo asegura que están a la orden de la Fiscalía, pero no precisan si en efecto están detenidas.

Mientras, el ex director del Saime entre 2012 y 2015, Dante Rivas, también escribió en la misma red social: “Dato importante, cuando el Saime acabó con la corrupción no fue cuando metió a más gestores presos, fue cuando facilitó más los trámites” y luego reiteró por la misma vía: “Meter preso a los gestores quizás contribuya a ser más popular a los políticos, pero no ayuda a ser más eficientes las instituciones”.

Mientras ocurre ese contrapunteo, fuentes del organismo que depende del Ministerio de Interior, Justicia y Paz aseguran que la demora en la entrega del documento se debe a la mala planificación de la gestión pasada en la importación del policarbonato desde Alemania.

Lea más en El Nacional