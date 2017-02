Durante un recorrido por la parroquia Cristo de Aranza y él municipio San Francisco, Manuel Rosales insistió en que se deben establecer mecanismos legales para el ingreso de medicinas y alimentos al país. Hizo énfasis en la necesidad de que se establezca un cronograma electoral que es la única ruta cívica y que no puede ser sustituida por los golpes de estado ni la violencia.

“Aquí hay una lucha muy clara por los problemas que atraviesa el Zulia y Venezuela, al país no se le puede decir diciendo mentiras con anuncios que despiertan entusiasmo y después terminan defraudados, debemos exigir el cronograma electoral para que la gente se exprese libremente y elija a sus representantes más cercanos”, detalló.

Y es que a juicio del líder del Zulia deben ser aquellos gerentes “que conocen y se preocupan por las problemáticas y las situaciones que los aquejan los que pueden brindar estas soluciones”. Esto a su criterio significaría que estamos en una verdadera democracia donde el pueblo es quien decide el futuro del país.

Y pensando en los problemas más cercanos al pueblo Manuel Rosales se refirió de manera puntual a dos de ellos que afectan gravemente al país: la falta de alimentos y medicinas.

“Se debe establecer una figura legal que permita el ingreso de medicamentos y alimentos al país para solventar la crisis que a traviesan los ciudadanos. Esto puede será través de créditos o aportes internacionales de organismos como las Naciones Unidas”, apuntó Rosales.

Durante su caminata también en el Municipio San Francisco donde fue recibido de manera multitudinaria este 4 de febrero se refirió a esta fecha histórica diciendo que el golpe de estado y la violencia no pueden sustituir la ruta electoral y que es a través del voto como debe expresarse la gente.

“Estamos llevando un mensaje de esperanza a la gente de paz y prosperidad. No podemos retroceder al pasado sino mirar el presente y el futuro con propuestas alejadas de la violencia que solo engendra más violencia. La gente no quiere eso. No quiere golpes ni caminos inconstitucionales”, refirió Rosales.

Fuente : Nota de Prensa