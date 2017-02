Pidiendo cacao: Maduro acude al IBM por supuesto fraude de Credicard

Autoridades venezolanas contactaron a la reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría IBM, como parte de las investigaciones por el supuesto sabotaje a Credicard el pasado diciembre, que ocasionó la caída del sistema de banca electrónica y puntos de venta en todo el país.

Raymond Orta, abogado y perito en delitos informáticos, explicó al portal web El Cooperante que ante los alegatos del Gobierno y de Credicard, solo una experticia informática al sistema puede arrojar lo que realmente pasó, ya que, para Orta, las hipótesis de una simple falla o un sabotaje pueden ser válidas.

La Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones denunció que 20 días antes del colapso, se detectó una falla en el sistema informático SAP de la operadora Cantv por la falta de mantenimiento de los aires acondicionados de su sede principal. Igor Lira, representante de dicha federación, explicó que además de los inconvenientes con los puntos de ventas, este conflicto produjo que los suscriptores de la telefónica nacional no pudieran pagar las facturas por el servicio.

“La plataforma tecnológica con la que trabaja la banca y ese tipo de sistema por lo general son servidores de AS/400, hardware y software de los que son propietarios una marca internacional, la IBM, son sistemas cerrados. Ellos son prácticamente los únicos que tienen la posibilidad de auditar si se trató de una falla interna o si hubo un sabotaje a la plataforma interna o externa”.

Credicard depende de Cantv para la transmisión de datos. Sin embargo, el presidente de la telefónica, Manuel Fernández, declaró que el sistema de conectividad en las líneas a las que estatal le presta servicio no presentó fallas ese viernes; lo extraño es que no garantizó que no se volviera a repetir el supuesto “ataque”.