Pasando pena: Liceísta le dio una dosis de patria a Maduro (Video)

Este domingo una jovencita del Liceo Benito Canónico de Guarenas, le dio una dosis de patria al presidente Nicolás Maduro, quien en su programa de televisión, pidió a la liceísta de quinto año que tomara el micrófono, por lo que la joven aprovechó para narrarle el estado en el que se encuentra su centro de estudio.

Con 16 años, la joven tomó las riendas y aprovechó para decirle al presidente, quien muy sonriente no sabía lo que le esperaba, que el liceo no contaba con el programa de alimentación porque había sido suspendido hace dos años, que la inseguridad hacía de las suyas, las paredes se están cayendo, no hay bombillos y algunos estudiantes tienen problemas de salud por la falta de alimentos.

Maduro intentó disimular la pena preguntando si esos reclamos ya los habían hecho, a lo que la joven respondió que los informes fueron entregados pero hasta ahora ninguna autoridad había dado respuesta.

Indignado, por la vergüenza o por la realidad de la institución, Maduro designó al viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, Carlos José Vieira, para que fuera inmediatamente a inspeccionar el liceo y resolver el caso.