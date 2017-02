El Gobierno y la oposición deben sentarse a dialogar y buscar una posición común, consideró el nuncio apostólico, Aldo Giordano, quien además reiteró la disposición de El Vaticano a participar en las mesas de negociación.

David Ortega / Venezuela Al Día

El nuncio precisó que el texto que se entregó recientemente a las partes fue escrito por los expresidentes de Unasur y no la Santa Sede. “Hay también minoría que hace ruido contra el diálogo. Debemos considerar todo, la Santa Sede no cierra ninguna puerta, pero si no somos invitados, no vamos a imponer el diálogo”.

Según el Nuncio, es falso que la Iglesia Católica quiere imponer el diálogo en Venezuela, sino que la Iglesia se ofrece para ayudar.

Giordano destacó que el pueblo es cercano a la Iglesia y en crisis busca más acercarse a la fe. “En Venezuela tenemos polarización, el país dividido. El diálogo es intentar concentrarnos en los problemas de la familia juntos, no en una parte”.