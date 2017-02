Normas internas de la MUD retrasan su relanzamiento

En diciembre de 2016, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció una reestructuración de la organización de partidos opositores. Sin embargo, el tiempo ha pasado y no se ha hecho nada oficial. La razón sería la falta de consenso y las críticas llevan directamente hasta Jesús “Chúo” Torrealba. VAD

Las diferencias en cuanto al diálogo, el revocatorio y la suspensión de las movilizaciones de calle son los puntos de rigor por los que no se llega a un acuerdo. En este sentido, Henrique Capriles apuntó a que la mejor solución de momento y lo que permitiría progresar en las conversaciones opositoras, es la salida de Chúo Torrealba de la secretaría general de la MUD.

“Tiene que haber un cambio en la forma cómo conduce la Mesa; si quien tiene la responsabilidad de conducir la Mesa no es capaz de construir consenso ni es capaz de sentar a las partes, y que haya diálogo entre las partes, lo lógico es ponerse a un lado”, sostuvo el dirigente.

Aclaró que no se trata de una posición personal en contra de Torrealba, sino de hacer lo mejor para la tolda y mantener la simpatía de quienes no colindan con el gobierno. Aseguró que a medida que pasan los días, la gente se va distanciando de la dirigencia opositora, precisamente por no hallar en ellos la solución al problema.

Por otra parte, Omar Barboza (UNT) afirmó que para que la MUD pueda lograr algún cambio en el país, primero debe organizarse internamente. “Lo primero y fundamental son las reglas. Definir las reglas de funcionamiento y de aprobación de decisiones. Incluso redefinir las competencias de la Secretaría, pero no vemos que cambiar a Torrealba sea la solución”, destacó.

Adicional a los comentarios anteriores, Oscar Ronderos de Acción Democrática aseguró que los problemas van más allá de los dominios de Chúo Torrealba. Más bién destacó que se trata de las reglas internas de la coalición. “Consideramos que los problemas y errores cometidos por la MUD no pueden atribuírseles a Chúo Torrealba, sino que son responsabilidad de nosotros los partidos”.

Por parte de la Causa R, Américo de Grazia coincidió con su compañero de AD. “Nosotros no tenemos miedo a los cambios; sin embargo, consideramos que personalizar el asunto de la reestructuración no es lo correcto, sino que se hace necesario aprobar un reglamento interno que permita mecanismos de decisión y de vocería amplios, y acordados por todos”.

Entre los partidos que conforman la MUD, los únicos que respaldan la salida de Torrealba propuesta por Capriles, son los militantes de Voluntad Popular. En cuanto a esta propuesta se pronunció Juan Guaidó, quien destacó que “Consideramos que se deben replantear las competencias del secretario general y pensamos que Chúo Torrealba puede pasar a cumplir importantes funciones en otras instancias de la MUD”.