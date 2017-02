No se quedó callada: J.K. Rowling respondió a defensores de Donald Trump

Además de ser la creadora de la saga Harry Potter y convertirse en la primera escritora en tener una fortuna de mas de mil millones de dólares, J.K. Rowling es conocida por decir abiertamente sus opiniones en todo tipo de temas.

Eso incluye política internacional, algo que ha molestado a los fans de Harry Potter que sienten que la escritora no debería reprobar las acciones de Trump, algo que ella ha hecho desde que el magnate era candidato a la presidencia de Estados Unidos.

El enojo ha aumentado considerablemente en estos días, luego de que Rowling se mostrara en contra de las medidas migratorias de Trump. Esto, incluso llevó a algunos seguidores del presidente a quemar los libros de Harry Potter y enrostrarle la decisión a la autora.

En vez de poner el grito en el cielo, la creadora de la popular y lucrativa saga usó mucho humor y un tanto de sarcasmo para responder.

Un usuario de Twitter, le comentó sobre una nota publicada en Yahoo: “Feliz de haber visto este artículo de Yahoo. Ahora quemaré tus libros y también películas”. Al contestar, Rowling dijo: “Bueno, los gases de los DVDs podrían ser tóxicos y aún tengo tu dinero, así que de todas maneras usa mi encendedor”.

Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I’ve still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK

Además, una joven escribió: “Acabo de quemar todos mis libros de Harry Potter tras ser seguidora durante 17 años. ‘La piedra filosofal’ fue uno de los primeros libros que leí. Estoy molesta de que tenga de ser de este modo… Me das vergüenza, asco y jamás volveré a leer tu trabajo. #Graciaspor17años”.

Guess it’s true what they say: you can lead a girl to books about the rise and fall of an autocrat, but you still can’t make her think. pic.twitter.com/oB7Aq6Xz8M

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 de febrero de 2017