Narcosobrinos enfrentarían sentencia no menor a los 15 años de cárcel

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela podrían recibir un mínimo de 15 años de prisión como sentencia y un máximo de cadena perpetua, de acuerdo a estadísticas y fuentes federales consultadas por Venezuela Al Día .

A pesar de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sugirió una sentencia de cadena perpetua para Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, declarados culpables por un jurado de haber conspirado para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos, las últimas estadísticas de la Comisión de Sentencias de los EEUU refieren que los procesados por esos dos delitos, que resultaron condenados en un juicio en el año 2015, fueron sentenciados a penas que van entre 16 y 20 años de prisión más multas.

Campo y Flores fueron declarados culpables de dos delitos, los cuales conllevan sentencias mínimas obligatorias de 10 años cada uno, lo que equivale a una media de 20 años de reclusión. No obstante, para la fijación de la sentencia, el juez de la causa evaluará otros elementos, entre los cuales se encuentran los antecedentes penales de los acusados y su conducta criminal.

Las estadísticas del gobierno federal señalan que ha aumentado el número de condenados que paga menos años de encarcelación por su buena conducta. Aproximadamente un tercio de los condenados a 20 años de prisión por narcotráfico, han logrado reducir su sentencia luego de los 12 años de confinamiento por buen comportamiento.

De acuerdo a los datos de la Oficina de Prisiones en 2015 fueron procesados por tráfico de drogas 20 mil 038, de los cuales 19 mil 479 se declararon culpables de los delitos imputados y obtuvieron condenas menos severas, lo que equivale a un 97.2 por ciento. Un 2.8 % de los acusados, es decir 559 convictos, fueron a juicio y obtuvieron sentencias más largas, las cuales rondan entre los 15 a 20 años de cárcel.

En el Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción del caso de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, las últimas estadísticas correspondientes al año 2015 señalan que de 693 casos de procesados por tráfico de droga, solo fueron a juicio 26 acusados y obtuvieron condenas más estrictas, en un orden de 15 a 20 años, mientras que el resto que se declaró culpable de los cargos lograron menos de 7 años de encarcelación.

Campo Flores y Flores de Freitas serán sentenciados por el Juez Paul Crotty el 7 de marzo de 2017. La defensa sometió a consideración de la Corte una moción que pide una sentencia absolutoria o, en todo caso, un nuevo juicio alegando que el proceso que concluyó con el veredicto de culpabilidad de los dos acusados el 18 de noviembre de 2016, presuntamente está lleno de errores procesales que violarían los derechos fundamentales de los dos familiares de la pareja presidencial de Venezuela.

La sentencia podría cambiar

La audiencia de juicio y sentencia podría, sin embargo, modificar el tiempo en prisión asegura José Pérez, abogado criminalista. Según su criterio los demandados y sus abogados tienen una serie de opciones disponibles luego de ser sentenciados. “Estos movimientos a veces ponen a un acusado libre, pero son más propensos a obtener una pena reducida cuando se utilizan correctamente”.

Pérez asegura que la moción para pedir un nuevo juicio rara vez tiene éxito y sólo es usada por los abogados como una forma de preservar ciertos argumentos que usarán en mociones posteriores a la sentencia.

La petición de un nuevo juicio por lo general es negada, salvo que el juez encuentre razones muy específicas, tales como: un grave error legal en el manejo del caso, mala conducta del jurado o del fiscal o, si aparecen nuevas pruebas que podrían ser importantes para el caso.

Apelar la sentencia

Otro de los recursos que usará la defensa de Campo y Flores es la apelación ante un tribunal de segunda instancia para que se revise el veredicto del juicio y la posible sentencia del juez de distrito.

Pérez dice que si el tribunal encuentra un error en el veredicto de primera instancia entonces acepta revisar el fallo, de lo contrario podría descartar la petición por completo.

Asimismo, el abogado señala que la fiscalía no puede presentar una moción para un nuevo juicio porque para el principio de doble incumplimiento se aplica una absolución. Pero en algunos casos, la fiscalía puede apelar la concesión de un nuevo juicio por parte del juez de primera instancia, y por lo general puede apelar a una nueva orden de juicio por un tribunal de apelación.

Si un juez concede una moción para un nuevo juicio a los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, una opción que por ahora no parecería viable, el caso se remontaría casi a la primera instancia, lo que implica que la fiscalía y la defensa pueden intentar el caso de nuevo ante un jurado diferente.

Sentencias mínimas obligatorias

La mayor parte de los delitos de drogas en los Estados Unidos conllevan sentencias mínimas obligatorias.

Las sentencias mínimas obligatorias en el marco del derecho penal federal son las siguientes:

500 gramos de cocaína, cinco años; 1 kilo; diez años.

5 gramos de metanfetaminas, cinco años, 50 gramos; diez años.

100 gramos de heroína, cinco años, un kilo o un kilo diez años.

Marihuana o cannabis 100 kilogramos, cien plantas o más, cinco años; 1000 kilogramos o mil plantas, más diez años.

En 2015, más del 50% de los delincuentes condenados por un delito de drogas que tenían una sentencia mínima obligatoria obtuvieron un alivio de la pena mínima. Aproximadamente ¼ de los delincuentes por delitos de drogas recibieron alivio de sentencia a través de un proceso de revisión legal. Otros, alrededor del 19%, recibieron una sentencia más leve por proporcionar ayuda al gobierno para procesar los delitos relacionados con drogas.

La dirección general del sistema jurídico estadounidense se está concentrando en encarcelar por largos períodos a los delincuentes que son procesados por cometer delitos de drogas graves con uso de la violencia.

Desde el 12 de enero de 2005, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos son de carácter consultivo y no obligatorio, hay una multitud de características personales y de ofensa que pueden ser consideradas por los tribunales a la hora de imponer una sentencia. Desde entonces, existen y ha habido muchas situaciones en las que los tribunales han variado mucho de las Directrices y han decidido sentenciar a los delincuentes con condenas más cortas, aunque no todos se benefician de estas normas.

Entre las excepciones que limitan una sentencia menor a la mínima obligatoria está el hecho de ser jefe o cabeza de la una organización criminal o un cárcel. Al inicio del proceso criminal que se les siguió a Campo Flores y Flores de Freitas la fiscalía advirtió que los dos acusados no se verían beneficiados de la Sentencias Mínimas Obligatorias.

Una larga sentencia no reduce el crimen

De acuerdo a los estudios realizados por Departamento de Justicia de los Estados Unidos enviar a alguien a prisión por más tiempo no es una indicación de que sean menos propensos a cometer un crimen una vez que sean liberados. Es decir, las sentencias más largas no disuaden a otros de cometer un crimen.

De hecho, esos expertos legales y correccionales aseguran que los estados que han reducido sus poblaciones carcelarias más han visto también una caída en la tasa de criminalidad.

Según el profesor Christopher Slobogin, director del Programa de Justicia Criminal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt, “las penas largas no son la panacea que muchas personas piensan que son, no reducen el crimen, no aumentan la seguridad pública y cuestan al Estado mucho dinero”.