Mira la inaudita destreza que tiene este joven pakistaní

Muchos quisieran tener una habilidad que los volviera únicos y los ayudara a ser popular por dicha gracia pero, a veces en la búsqueda por conseguir una identidad, pueden ocurrir situaciones muy extrañas.

Esto fue lo que le sucedió a Ahmed Khan, un joven pakistaní de 14 años, quien descubrió una extraña destreza y decidió volverse un experto en ¡sacarse los ojos!

Sí, leíste bien. Ahmed descubrió esta bizarra técnica y según Caters News Agency, el joven confesó la forma en que descubrió este ‘don’. “Hace un año atrás, estaba tocándome los ojos y de la nada uno se salió. Pensé que me había hecho daño o que algo horrible había pasado, pero luego me di cuenta que en realidad no estaba pasando nada. Decidí probar con los dos ojos y lo logré. Me empecé a divertir mucho, y al final se me hizo un hábito”.

También aclaró que jamás ha ido a un oftalmólogo a revisar su vista y que seguirá haciendo esto por mucho tiempo más, ya que además quiere conseguir un récord Guinness. Y tú, ¿te atreverías a sacarte tus ojos?

Con información de Bigbangnews.com