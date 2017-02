Me & You: el corto que describe todas las etapas del amor

Si bien no es una regla que aplica para todo el mundo, lo cierto es que muchas personas experimentan el sentimiento de amar a alguien en algún punto de su vida. Un día simplemente conocen a una persona especial y se dan cuenta de que no pueden pasar un segundo más sin su compañía, dando paso a una relación que dura el tiempo suficiente para generar un lazo bastante fuerte. Uno que no sabemos si durará por siempre o se romperá algún día.

¿Por qué nos ponemos melosos y hablamos de todo esto? Es más que nada porque nos toparnos con un cortometraje que describe todo el proceso que lleva formar una relación de pareja, así como un rompimiento. Me & You nos muestra las etapas por las que pasan dos personas cuando se enamoran: la primera cita, los arrumacos, compartir un espacio, acumular recuerdos y hasta las peleas que causan la separación. Todo en una sola habitación.

¿Por qué Wisin y Yandel se convirtieron en tendencia?

Seguramente ya tienen curiosidad de echarle un ojito, así que no vamos a dejarlos con las ganas. Posiblemente muchos de ustedes se sientan identificados con los escenarios que verán, así que no olviden decirnos de ser el caso.

Una historia bastante agridulce, ¿no creen?

No es fácil cuando las cosas terminan como en el corto, pero éste mismo nos muestra que aún cuando la partida de alguien puede llegar a ser dolorosa, llega un punto en que el mundo empieza a girar de nuevo. La vida vuelve a tomar su curso y depende de cada persona si decide quedarse ahí tirada o pasar a otro capítulo.

¿Cuál es la moraleja? Depende de cada quien. En nuestra opinión, creemos que es mejor dejarse llevar por lo que se siente sin pensar en las consecuencias. Puede que nada sea para siempre pero el recorrido también puede ser bastante bueno.

Fuente: Sopitas.com